Dette er nøkkeltallene fra budsjettet

– Nå er det flere forhold som holder økonomien oppe, inkludert regjeringens pengebruk. Da blir det i hvert fall ikke større behov for rentekutt etter dette budsjettforslaget, sier han.

Utsetter rentekutt?

For temperaturen i norsk økonomi og, i noen grad, Norges Banks rentebeslutninger, betyr budsjettimpulsen mer. I revidert økte regjeringen denne fra 0,4 til 0,7 prosent av fastlands-BNP, og det til tross for høyere sysselsettingsvekst, aktivitet og inflasjon enn regjeringen opprinnelig hadde ventet. Dette bidro i juni til at Norges Bank utsatte sitt ventede første rentekutt, og nå først planlegger å kutte renten i mars 2025.

Nøkkeltallene fra statsbudsjettforslaget . 2024 prognose fra i fjor 2024 prognoser fra revidert 2024 prognoser nå 2025 Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge (volum) 0,8 0,9 0,7 2,3 Sysselsetting, personer 0,1 0,5 0,7 0,7 Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå) 2,0 2,0 2,2 2,2 KPI 3,8 3,9 3,7 3,0 KPI-JAE 4,1 4,3 4,1 3,2 Uttak fra SPU, prosent2 2,7 2,7 2,6 2,5 Oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kroner 336,5 - 347,8 413,6 Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kroner 409,8 418,7 416,5 460,1 Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, andel av trend-BNP for Fastlands-Norge 10,3 10,4 10,4 10,9 Budsjettimpuls 0,4 0,7 0,7 0,5



Norges Bank har for 2025 lagt til grunn en budsjettimpuls på rundt 0,3 prosent. Finansminister Trygve Slagsvold Vedums budsjettforslag er derfor litt mer ekspansivt, og bidrar dermed, på marginen, heller til å utsette enn til å fremskynde et rentekutt.

Norges Bank har i høst senket sin prognose for inflasjonen i år, men har beholdt prognosen om 3,2 prosent KPI-vekst i 2025. Finansdepartementet lander på 3,0 prosent KPI-vekst, men 3,2 prosent kjerneinflasjon.

Dette er opp fra prognosen fra i fjor høst, om en inflasjon på 2,5 prosent.

En mengde lekkasjer

De siste dagene har regjeringen lekket en lang rekke budsjettgrep, som samlet trolig koster over 30 milliarder kroner, blant annet 4 milliarder kroner i lavere moms på vann og avløp og skattelette for inntekter under 1 million kroner. I tillegg er det kjent at den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften nå fjernes, noe som trolig kutter provenyet på 7-10 milliarder kroner.

Det er så langt ikke sagt et ord om hvordan dette skal finansieres.

– Mer ekspansivt?

– Det var litt høyere BNP-vekst enn jeg hadde ventet. Finansdepartementet ligger høyere enn SSB, som igjen ligger litt høyere enn Norges Bank, konstaterer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– BNP-prognosen betyr at de forventer sterk produktivitetsvekst, men jeg er usikker på hvor den skal komme fra, sier han.

– Høyere fastlandsvekst betyr trolig også litt økte inntekter til statskassen, men spørsmålet nå er om budsjettet virker enda mer ekspansivt fordi aktiviteten ventes å øke. Omvendt kan det jo være at de forventer høyere BNP-vekst nettopp fordi de fører en ekspansiv finanspolitikk.



UVENTEDE TALL: Finansdepartementets prognoser tilsier at produktivitetsveksten skal øke, uten at Kyrre Aamdal ser hvordan det skal skje. Foto: Åserud, Lise

Aamdal konstaterer at inflasjonsprognosene avviker litt fra Norges Banks ved at Finansdepartementet tror kjerneinflasjonen blir høyere enn totalinflasjonen, der Norges Bank venter omvendt.