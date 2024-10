– Regjeringen åpner pengekranen i en tid hvor de fleste advarer mot å gjøre nettopp det, mener Høyres finanspolitiske talsperson, Tina Bru.

– Min største bekymring er at regjeringen nok en gang bruker for mye av pengene på offentlig forbruk, istedenfor tiltak som kan gi Norge flere bein å stå på fremover. I verste fall kan vendepunktet regjeringen har lovet oss bli utsatt igjen, frykter hun.

– De bruker langt mer penger enn de 14 milliardene deres egen perspektivmelding mener er bærekraftig å bruke ekstra hvert år over tid. Støre-regjeringen påfører folk regninger vi kommer til å ha problemer med å betale i årene fremover.