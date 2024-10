Høyere sannsynlighet for ingen rentekutt

Etter at det på fredag ble offentliggjort at det ble skapt 254.000 nye stillinger utenfor landbruket i USA i september, steg renten på den amerikanske statsobligasjonen med løpetid på ti år – tiåringen – over 10 punkter på en time.

Etter handelsfri i løpet av helgen fortsetter oppgangen i den lange renten mandag.

For første gang siden slutten av juli har renten på tiåringen klatret over 4 prosent. Klokken 13 mandag stiger den til 4,011 prosent.

Renten på tiåringen kan forstås som markedets forventning til den gjennomsnittlige styringsrenten fra Federal Reserve over de ti neste årene.

På torsdag forrige uke, dagen før Nonfarm-tallene kom, priset markedet inn 67,9 prosent sannsynlighet for at Fed ved rentemøtet den 7. november vil gjøre et enkeltkutt til intervallet mellom 4,50 og 4,75 prosent. Samtidig ble det priset inn 32,1 prosent sannsynlighet for et dobbeltkutt til 4,25 til 4,50 prosent, ifølge CME FedWatch.

Etter arbeidsmarkedstallene ble sluppet endret renteforventningene seg i en langt mer haukete retning. Den trenden har siden forsterket seg.

Rett etter tallene ble sannsynligheten for et dobbelkutt satt til null prosent, mens et enkeltkutt ble priset til 97,4 prosent sannsynlig.

I tillegg kom muligheten for at Fed holder renten i ro ved neste møte tilbake på bordet, for rett etter Nonfarm-tallene steg sannsynligheten for ingen kutt til 2,6 prosent.

I løpet av helgen har sannsynligheten for at renten holdes i ro flerdoblet seg.

Mandag er sannsynligheten for at renten holdes i ro i intervallet 4,75 til 5,00 prosent steget til 13 prosent, mens sannsynligheten for et enkeltkutt har falt til 87 prosent.

Dollaren styrker seg med 0,1 prosent både mot euroen og Japans yen mandag.