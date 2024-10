Før helgen anbefalte Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av både Skatteutvalget og Finanspolitikkutvalget, at regjeringen brukte statsbudsjettet for 2025 til å senke skatten på arbeid mye. Nå konstaterer han at det ikke skjedde.

– Skatteutvalgets klareste konklusjon var at skatten på arbeid burde reduseres, og den burde reduseres mye, sa Torvik til Finansavisen fredag.



Dessuten mener han at regjeringen med sine skatteforslag har misbrukt en god mulighet til å styrke incentivene til arbeid.

– Forslagene om å øke minstefradraget og personfradraget i inntektsskatten er isolert sett fornuftige grep, sier Torvik.

– Men dette burde være kombinert med at regjeringen innførte et arbeidsfradrag i skatten, mener han.

Verst i Norden

Skatteutvalget var bekymret over svake incentiver til å velge arbeid, og foreslo derfor å kutte i skatten for alle, gjennom lavere skatt generelt.

– Og i tillegg foreslo vi å øke skatten ekstra for dem med arbeidsinntekter gjennom et arbeidsfradrag. Det ville gjøre det mer lønnsomt å være i jobb heller enn på trygd.

Torvik viser til at regjeringen selv i Perspektivmeldingen har pekt på mangel på arbeidskraft som en av de virkelig store økonomiske utfordringene fremover.

I en oversikt i statsbudsjettet viser Finansdepartementet hvor lite det er å tjene økonomisk på å gå fra for eksempel arbeidsledighetstrygd til inntektsgivende arbeid. I Sverige er den effektive skatten ved å ta arbeid 60 prosent.