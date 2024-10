Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA overrasket stort på oppsiden, og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets hevdet overfor Finansavisen at den langt på vei var spikeren i kista for flere dobbeltkutt fra Federal Reserve.

Flere strateger CNBC har vært i kontakt med er av samme oppfatning.

«Jobbtallene fikk Feds dobbeltkutt til å fremstå som tåpelig, populistisk og panisk», skrev David Roche, gründer og strateg i Quantum Strategy ifølge kanalen i en e-post fredag.

«Feilen er å bli altfor avhengig av tall uten å ha et strategisk perspektiv. Derfor bør det ikke komme flere dobbeltkutt med mindre noe virkelig alvorlig skjer», fortsatte han og viser for eksempel til at konflikten i Midtøsten eskalerer til et punkt der Israel bomber iranske atomanlegg.

– USAs økonomi er robust

Overfor CNBC mandag karakteriserer den erfarne investoren Feds dobbeltkutt i september som «skadelig» for amerikansk økonomi.

– For det første gir kuttet et inntrykk av at økonomien er skjørere enn den er. Men økonomien går bra, og trenger ikke dobbeltkutt, sier Roche.

– For det andre gir det inntrykk av at sentralbanken vil kutte renten gjentatte ganger til et nivå mye lavere enn hva den faktisk vil oppnå. Feds styringsrenter vil ikke gå under 4,00 eller 3,50 prosent, og grunnen til det er at økonomien er så robust at selskaper tjener nok penger uten å trenge lavere renter, fortsetter han.

Styringsrenten ligger i dag på 4,75-5,00 prosent.

– Null sjanse for resesjon

Fredagens jobbtall senket sjansene for et dobbeltkutt i november dramatisk. Der det i forrige uke var nesten 50 prosents sannsynlighet for et dobbeltkutt, er det ifølge CMEs FedWatch Tool nå null sannsynlighet for at Fed kutter med en «halving.»

Seniorrådgiver Bob Parker hos International Capital Markets Association er ifølge kanalen enig med Roche.

– Vi kommer tilbake til to grunnleggende punkter. For det første er sannsynligheten for at USAs økonomi går inn i resesjon, i hvert fall i fjerde kvartal i år og sannsynligvis i første kvartal neste år, nær null. Og både total- og kjerneinflasjonen vil holde seg over Feds mål på 2 prosent, så det er intet grunnlag for aggressive rentekutt, sier han.

– Ja, det finnes grunnlag for beskjedne rentekutt, og 25-50 basispunkter før januar neste år. Men det finnes intet grunnlag for 50 basispunkter på neste møte, fortsetter Parker.