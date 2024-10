Inflasjonen i USA falt mindre enn ventet i september

Torsdag la amerikanske myndigheter frem ferske tall for inflasjonen i USA. Inflasjonen falt litt mindre på årsbasis enn ventet, fra 2,5 til 2,4 prosent. Konsumprisveksten i september ble på forhånd ventet til å endte på 2,3 prosent i september på årsbasis.

– Det ble litt høyere inflasjon enn ventet i USA. Både for samlet og for kjerneinflasjonen, kommenterer Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge.

– Det positive er at samlet inflasjon faller litt, fra 2,5 til 2,4 prosent, men det var mindre enn ventet. Det er det laveste siden våren 2021.

Dårlig nytt

Kjerneinflasjonen (KPI eksklusive mat og energi) endte på 3,3 prosent, mens analytikerne hadde ventet en uendret inflasjon på 3,2 prosent på årsbasis.

– Begge disse var litt høyere enn ventet, og er derfor dårlig nytt for renteutsiktene. Det er fortsatt ventet nytt rentekutt i november, men det har gått fra å være priset inn som dobbelt kutt, til at det nå er omtrent 80 prosent sjanse for enkelt rentekutt.

– Slik utviklingen er nå kan det på sikt komme litt mer tvil om det i det hele tatt blir rentekutt i november, men foreløpig ser det lovende ut.

Toåringen faller

– Både total- og kjerneinflasjonen i USA avtok noe mindre enn det markedet ventet. Likevel falt den amerikanske toåringen etter at tallene ble publisert, sier Sara Midtgaard, senior makro- og valutastrateg i Nordea.

– Det kan blant annet skyldes at markedsprisingen steg vel fem punkter gjennom gårsdagen, slik at skyggeestimatene trolig var noe høyere. I tillegg avtok månedsveksten i bokostnader, som er den største kategorien i tjenesteprisene, til 0,2 prosent – ned fra 0,5 prosent i august.

Ikke gode nyheter for noen

I Swissquote pekte analytiker Ipek Ozkardeskaya i forkant av tallene på hva som vil skje hvis dagens inflasjonstall overrasket på oppsiden.

«Det som er enklere med inflasjon – i motsetning til jobbtall – er at en inflasjon sterkere enn ventet ikke er gode nyheter for noen. Hvis dagens tall ikke er svake nok, kan vi derfor se amerikanske renter og dollaren fortsette å styrke seg og de store aksjeindeksene bli forhindret i å nå nye rekorder. Ellers vil den gryende, oppadgående trenden for dollaren bli utfordret, og børsen vil få grunn til å sikte mot nye toppnoteringer», skrev hun i en oppdatering torsdag.