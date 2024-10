Blodrødt over hele linja: Chipgigant falt 17 prosent.

De tre ledende amerikanske indeksene falt tirsdag. Dow Jones falt 0,79 prosent til 42.725. S&P 500 endte ned 0,82 prosent til 5.812. Teknologiindeksen Nasdaq dalte 1,04 prosent til 18.310.

Den amerikanske tiåringen er på 4,035 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 5,48 prosent til 20,79.

ASML i hard utforbakke

Det nederlandske chipselskapet ASML falt tosifret etter å ha oppdatert markedet før morgendagens kvartalsrapport.

«På grunn av en teknisk feil ble informasjon om resultatene for 3. kvartal ved en feiltakelse publisert tidligere i dag på deler av vår nettside», skriver selskapet.

Fra rapporten kom det frem at ordrer i perioden var langt under Wall Streets estimater, noe som førte til at selskapet kuttet salgsprognosene. Dermed stupte kursen 17 prosent.

Teknologiaksjer

Det var blandet blant Mag7-aksjene. Alphabet forble nøytral, mens Amazon steg 0,14 prosent. Meta falt 0,1 prosent, mens Apple steg 1,10 prosent. Microsoft gikk tilbake 0,1 prosent, mens Tesla steg 0,19 prosent.

Nvidias aksje falt 4,69 prosent etter at resultatene fra ASML ble publisert en dag tidligere enn forventet.

Øvrige aksjer

Videre falt UnitedHealth med 8,1 prosent etter at selskapet justerte ned sine inntjeningsutsikter for hele året. Nedgangen for forsikringsselskapet påvirket Dow-indeksen.

Bank of America (BoA) steg 1,2 prosent. Banken rapporterte om en inntjening på 81 cent per aksje for tredje kvartal, som overgikk analytikernes estimater på 76 cent. Nettoinntekten falt med 12 prosent fra året før til 6,9 milliarder dollar, men overgikk analytikernes forventninger på 6,1 milliarder dollar.

Boeing var opp 2,2 prosent etter at flyprodusenten fremla planer om å skaffe opptil 25 milliarder dollar i kontanter gjennom salg av aksjer eller gjeld de neste tre årene.

Olje og krypto

Tirsdag står WTI-olje med levering oktober i 70,97 dollar fatet, ned 3,89 prosent. Brent-olje med levering oktober falt 3,71 prosent til 74,59 dollar fatet.

Samme kveld sa IEA at de ser en «dempet» global vekst i etterspørselen etter olje, med et gjennomsnitt på 860.000 fat per dag for i år. Det er 40.000 fat per dag lavere enn forrige måneds prognose.

Det var tydelig en «rød tråd» mellom indeksene og kryptovaluta tirsdag kveld. Bitcon falt 0,65 prosent og endte i 66,532. Ethereum falt 2,11 prosent og sto i 2,565 ved børsens stengetid.