Tyskland tar pause i fallet

Etter fire strake måneder med bare nedgang, har stemningen blant tyske bedrifter tatt seg opp igjen nå i oktober. Ifo-instituttets næringslivsindeks viser en måling på 86,5 poeng for inneværende måned, et oppsving fra september-målingen på 85,4 poeng, som var det laveste nivået på åtte måneder.

Ifølge både Trading Economics og Reuters var det ventet en oktober-indeks på 85,6.

«Den tyske økonomien har stoppet nedgangen – inntil videre,» heter det fra instituttet, som baserer målingene på en månedlig undersøkelse blant rundt 9.000 respondenter innen industrien, tjenestesektoren, handelsnæringen og bygg- og anleggsbransjen.

Fortsatt skepsis til fremtiden

Både vurderingen av nåværende forhold og forventningskomponenten trekker opp totalen denne gangen.

Indeksen for nåværende forhold er opp fra 84,4 til 85,7 poeng nå i oktober, mot en forventning på 84,4. Forventningsindeksen er opp fra 86,3 til 87,3 poeng, mens den var ventet til 86,8. Her understreker Ifo-instituttet imidlertid at tallene fortsatt preges av «skepsis».

Mindre pessimisme i industrien

Innen industrien pekes det på at den nedadgående trenden ikke har fortsatt i oktober, hjulpet av merkbart mindre pessimisme i bedriftenes forventninger. De nåværende forholdene vurderes imidlertid som vesentlig verre, der mangel på ordrer forblir et sentralt problem.

– Vi har høyere energipriser og vi har utsikter til en mer proteksjonistisk verden, og det vil ha en innvirkning, sier Ifo-leder Clemens Fuest til Bloombergs TV-kanal.

– Dette er virkelig utfordrende for tysk produksjon. For Tyskland som helhet, vil veksten sannsynligvis måtte komme mer fra andre sektorer, som tjenester, sier han.

I tjenestesektoren opplyses det om betydelig mer tilfredse bedrifter, med spesielt bedre stemning innen logistikk, turisme og IT. Bygg- og anleggssektoren opplever samtidig verre forretningsforhold, påpeker Ifo.

Bedre PMI-er også

Torsdag viste også ferske flashmålinger for tyske innkjøpssjefsindekser (PMI) at nedgangen i den tyske økonomien avtar.

Industri-PMI-en økte fra 40,6 i september til 42,6 poeng i oktober, mot en forventning på 40,8. PMI-en for tjenestesektoren økte samtidig fra 50,6 til 51,4, mot en forventning på 50,6. Det sammenstilte tallet økte dermed fra 47,5 til 48,4 poeng, mot konsensus på 47,6.

Tall over 50 indikerer aktivitetsvekst. Tall under 50 antyder avtagende aktivitetsnivå.

Tirsdag neste uke kommer ferske forbrukertillitstall fra den tyske økonomien. Onsdag ventes nye ledighetstall, nye BNP-tall og nye inflasjonstall fra Tyskland.

BNP-tallene ventes å vise en ny tilbakegang på 0,1 prosent i tredje kvartal, etter nedgang på 0,1 prosent kvartalet før.