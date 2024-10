Svenskene får enda raskere rentekutt

Sveriges sentralbank kommer til å kutte rentene raskere enn tidligere antatt, fremgår det av en undersøkelse Bloomberg har utført blant økonomer.

TRE KUTT I ÅR: Fra Riksbanken og sentralbanksjef Erik Thedéen. Foto: Bloomberg

Respondentene ser nå en svensk styringsrente på 2,25 prosent ved utgangen av første kvartal 2025.

Dette er ned fra de 2,50 prosentene som var forventningen ved en tilsvarende undersøkelse i forrige måned.

Endringen forklares med at inflasjonen i Sverige er lavere enn Riksbankens inflasjonsmål på 2 prosent, samt en varslet risiko for at inflasjonen blir for lav, ifølge Bloomberg.

Videre forventes det at styringsrenten senkes til 2,00 prosent i andre kvartal 2025, mens forventningen her tidligere lå på 2,25. Deretter ventes renten å bli holdt på 2,00 prosent inn i 2026.

Tre rentekutt allerede

Nå ligger den svenske styringsrenten på 3,25 prosent, etter et kutt på 25 basispunkter 25. september.

Dette var årets tredje rentekutt fra Riksbanken og sentralbanksjef Erik Thedéen.

Da varslet også Riksbanken flere rentekutt enn tidligere kommunisert. Sentralbanken åpnet dessuten selv for et kutt på 50 basispunkter på et av årets gjenstående møter.

I markedet prises det nå inn et svensk rentekutt på et halvt prosentpoeng enten i november eller i desember, ifølge Bloomberg.

De seneste inflasjonstallene fra Statistiska centralbyrån (SCB) viste forøvrig en konsumprisvekst på 1,6 prosent i Sverige i september, ned fra 1,9 prosent måneden før. Det er den laveste inflasjonen i nabolandet siden juli 2021.