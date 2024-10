Riksbanken senker styringsrenten fra 3,50 til 3,25 prosent.

Beslutningen er i helt tråd med konsensus. En Bloomberg-undersøkelse viste tirsdag at 23 av 23 økonomer ventet et kutt på 25 basispunkter, deriblant sjeføkonom Christina Nyman i Handelsbanken.

– Ingen makro- eller markedsdata bør gjøre Riksbanken bekymret og få dem til å øke hastigheten, sa hun.

Sjefstrateg Amanda Sundström i SEB hevdet overfor e24 at sjansen for et dobbelt rentekutt er ganske høy, men helte likevel mot et «enkelt» kutt på 25 basispunkter.

Åpner for dobbelkutt

Riksbanken skriver i onsdagens pressemelding at et dobbelkutt kan bli aktuelt senere i år.

«Om inflasjons- og konjunkturutsiktene står seg kan renten senkes selv på årets to gjenstående rentemøter. Et kutt på 0,5 prosentpoeng ved ett av disse møtene kan bli aktuelt», heter det.

«Dessuten indikerer prognosen ytterligere et eller to rentekutt i første halvår 2025. Styringsrenten ventes dermed senket i en tydelig raskere takt enn tidligere kommunisert, noe som bidrar til sterkere konjunkturer og en inflasjon nær målet», skriver sentralbanken videre.

Svenskekronen har som den norske vært svak i lengre tid, men har styrket seg noe siden Riksbanken kuttet renten i mai. Onsdagens rentebeslutning har ikke utløst store bevegelser i valutamarkedet.

– Presser Norges Bank

SER TO KUTT TIL I ÅR: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank påpeker at Riksbanken nå signaliserer enda flere kutt enn tidligere varslet.

– Den svenske sentralbanken er overraskende «på» nå, og er tydelig bekymret for at svensk økonomi skal få en real nedtur. Banken er mer «duete» enn de fleste hadde trodd, sier han i en kommentar.