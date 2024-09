Enstemmige eksperter: Riksbanken går for enkelt rentekutt

23 av 23 økonomer venter at svenske Riksbanken onsdag beslutter å kutte styringsrenten med 25 basispunkter, til 3,25 prosent, melder Bloomberg.

Et slikt rentekutt vil gjenspeile en mer «gradvis» tilnærming og være på linje med den mer forsiktige holdningen man ser i Europa, skriver nyhetsbyrået.

I forrige uke valgte amerikanske Federal Reserve å gå for et såkalt dobbelt rentekutt – og samtidig varsle flere kutt ut året.

Tre vanlige kutt

– Det er ingen makro- eller markedsdata som burde gjøre Riksbanken bekymret og få dem til å øke hastigheten, sier Christina Nyman, sjeføkonom i Handelsbanken, til Bloomberg.

Hun venter et kutt på 25 basispunkter denne uken samt like store kutt ved årets to gjenværende rentemøter.

I august satte Riksbanken styringsrenten ned med 25 basispunkter til 3,50 prosent , i tråd med forventningene. Det første rentekuttet i denne syklusen kom i mai – den svenske sentralbankens første rentekutt på åtte år.

I august falt den svenske inflasjonen til 1,9 prosent – det laveste nivået siden juli 2021 – fra 2,6 prosent måneden før.

Riksbankens inflasjonsmål er på 2 prosent. Sentralbanken offentliggjør sin nye rentebeslutning onsdag klokken 9.30 – sammen med nye økonomiske prognoser.