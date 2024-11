– Blir snart kronekjøper

Torsdag varslet Norges Bank et uventet fall i de daglige kronesalgene i november. Etter å ha ligget på eller nær 400 millioner kroner daglig siden tidlig i sommer, kuttes salget til 150 millioner kroner i november.

Dette varsler at tidspunktet for at Norges Bank går fra kronesalg til kronekjøp er rykket nærmere, mener seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Fallet i november skyldes at Norges Bank har fått ny informasjon om det oljekorrigerte underskuddet i statsbudsjettet.

– Det nye budsjettet viser både lavere petroleumsinntekter for 2024 og et oljekorrigert underskudd som er anslått cirka 10 milliarder kroner høyere, forklarer Cekov.

Les også Norges Bank kutter kronesalget Norges Bank kutter kronesalget til 150 millioner kroner hver dag i november.

Nær null i 2025

I revidert nasjonalbudsjett ble oljekorrigert budsjettunderskudd anslått til 338 milliarder kroner i år. I Statsbudsjettet for 2025 er dette løftet til 347,8 milliarder kroner. Både fallet i oljeinntektene og det økte underskuddet trekker i retning av reduserte kronesalg, ettersom oljeskatteinntektene som er til overs etter at statsbudsjettet har tatt sitt reduseres.

– Vi tror at kronesalget fra Norges Bank neste år vil ligge rundt 150 millioner kroner daglig, men kan ikke utelukke at Norges Bank går fra kronesalg til kronekjøp allerede neste år, mener Cekov.

Dette skyldes ikke bare at oljekorrigert budsjettunderskudd øker, men også at Norges Bank kanskje skal begynne å selge valutareserver. I sum nærmer dermed det totale behovet for kronesalg seg null.