Inflasjonen i EU steg mer enn ventet

Torsdag formiddag ble inflasjonstallene for landene i eurosonen lagt frem. I oktober lå kjerneinflasjonen på 2,7 prosent på årsbasis, litt høyere enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd med 2,6 prosent, ifølge konsensusestimatene til Trading Economics.

Den samlede inflasjonen var 2,0 prosent på årsbasis i perioden, litt høyere enn ventede 1,9 prosent.

Les også Fremtidige rentekutt: Dette sier ESB-toppene Etter en inflasjon godt under 2 prosent kommenterte to ESB-topper rentenes vei videre. De er tydelige på at rentene skal ned, men hvor fort?

Inflasjonsrapporten blir sett på som et avgjørende indikator på om Den europeiske sentralbanken kommer til å gjennomføre det store rentekuttet på et halvt prosentpoeng i desember. Sentralbanken har så langt i år kuttet rentene tre ganger, da med et kvart prosentpoeng hver gang, som har redusert styringsrenten fra 4 til 3,25 prosent.

Ifølge CNBC ser det ut til at markedene har priset inn et rentekutt på 25 basispunkter i desember.

Les også ESB kutter rentene for tredje gang Den europeiske sentralbank kutter rentene med 25 basispunkter – helt i tråd med forventningene.

ECB sa under sitt møte i oktober at den lave økonomiske aktiviteten i eurosonen har styrket deres tro på at inflasjonen ikke vil øke dramatisk igjen.

Samtidig ble det lagt frem tall for arbeidsledigheten i eurosonen, som lå på 6,3 prosent i september. Det er litt lavere enn konsensusestimatet på 6,4 prosent.