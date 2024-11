Klokken 13:30 kommer «månedens viktigste tall» , nye jobber utenfor landbrukssektoren i USA (nonfarm payrolls).

På onsdag kom jobbrapporten fra ADP, som er et privatselskap involvert i lønninger og bruker sine egne data for å estimere antall nye jobber. Rapporten var knallsterk: 223.000 nye jobber mot konsensus på 111.000 (6 standardavvik), og et byks fra forrige måned på 159.000. «Dette var mye bedre enn de fleste tradere hadde forberedt seg på, gitt de nylige forstyrrelsene forårsaket av orkaner og Boeing-streiken», skriver John Flood i Goldman Sachs på torsdag.

I dag kommer de offisielle tallene fra statistikkfløyen, BLS. Ifølge Goldman-traderen er konsensus 110.000 nye jobber utenfor landbruket. Arbeidsledigheten er ventet å komme inn på 4,2 prosent, marginalt høyere enn forrige måned på 4,1 prosent.

Goldman forventer at S&P 500-indeksen vil reagere slik på utfallene:

S&P 500 etter nonfarm-payrolls Antall nye jobber utenfor landbruket S&P 500-reaksjon Over 250.000 Ned minst 1% 200-250.000 Ned 0,5-1,0% 125-200.000 Opp/ned 0,5% 75-125.000 Opp 0,5-1,0% Under 75.000 Ned 0-0,5% Goldman Sachs

«For aksjemarkedet vil det gunstige området ligge mellom 75.000 og 125.000, siden markedet vil overse svakheten i hovedtallet på grunn av stormer og streiker». «Markedet ønsker ikke et tall over 200.000, da dette vil skape bekymringer for at Fed senker renten i et tregere tempo (kun et kutt i år og ikke to», skriver Flood.

«Volatilitetsmarkedet priser inn en bevegelse på 94 basispunkter for S&P frem til avslutningen i morgen», skriver Flood.