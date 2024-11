Advarer om kolossale tap etter Trump-seier

Donald Trumps økonomiske retning vil skape store problemer for Tyskland og EU, og Tyskland må forberede seg på Trump-toll. Det skriver det tyske Ifo-instituttet etter Donald Trumps seier i presidentvalget i USA.

– Trump forfølger en distinkt proteksjonistisk agenda basert på høyere importtoll og større restriksjoner på internasjonal handel, spesielt for Kina og potensielt også Europa, sier Ifo-leder Clemens Fuest i meldingen.

Han anbefaler å ta «passende forholdsregler».

– Vi må være forberedt på at USA distanserer seg ytterligere fra åpent, globalt samarbeid. Tyskland og EU må nå styrke sin posisjon gjennom egne tiltak, sier Lisandra Flach, direktør for Ifo Center for International Economics, og foreslår blant annet «troverdige gjengjeldelsestiltak mot USA», men også at EU og Tyskland styrker samarbeidet med individuelle delstater i USA.

Les også Jan Ludvig Andreassen: – Global handelskrig vil kvele verdenshandel og oljeselskaper – Men man må nå diskontere inn en global handelskrig som kveler verdenshandelen og oljeseselskapene, sier Jan Ludvig Andreassen, som tror rentene vil sendes ned i Europa og Norge.

Skader for 390 milliarder

Ifo-instituttet vurderer at dersom Trump gjør alvor av truslene om innføring av toll på 20 prosent på amerikansk import fra samtlige handelspartnere og 60 prosent på import fra Kina, vil tyske eksportører måtte vente betydelige tap.

Det anslår at slike tiltak vil kunne påføre 33 milliarder euro i økonomisk skade bare i Tyskland. Det tilsvarer drøyt 390 milliarder kroner.

Den tyske eksporten til USA vil kunne synke med rundt 15 prosent, beregner Ifo videre. Dessuten vil eksporten til Kina kunne falle med 10 prosent, ettersom Kinas eksport til USA vil falle kraftig.

Les også Dette kan verden vente seg i Trumps andre presidentperiode President Donald Trumps andre presidentperiode kan bety slutten på USAs støtte til Ukraina, skjerpet handelskrig med Kina og mer proteksjonisme, tror eksperter.

Utenfor EU er USA det største eksportmarkedet for tyske bedrifter.