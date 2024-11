– På kort sikt har utfallet av presidentvalget ingen effekt på vår politikk, startet Fed-sjef Jerome Powell sin pressekonferanse torsdag etter at Fed kuttet renten med en kvarting.

Ved det første av flere spørsmål om hva Donald Trumps seier betyr, og om Fed vil være proaktiv for å møte forventede utslag av Trumps politikk, lukket Powell døren:

– Vi gjetter ikke. Vi spekulerer ikke. Vi antar ikke, sa Powell.

Powell har rutinemessig avvist at Fed tar politiske vurderinger, og har pekt på han har sittet som Fed-sjef gjennom flere presidentvalg. Powell er oppnevnt frem til 15. mai 2026.

Powell ble torsdag spurt om han vil gå av som Fed-sjef hvis Trump krever det. Svaret var enkelt:

– Nei.

Powell nektet også å svare på om han er bekymret for at Trump vil forsøke å innskrenke Feds uavhengighet.

Les også Fed-kutt selv etter Trump-seier Den amerikanske sentralbanken fortsetter med sine rentekutt. Styringsrenten kuttes med en kvarting.

– Ingen kommentar

På spørsmål om hva han tenker om utsiktene til økte budsjettunderskudd og renteoppgangen den siste tiden, svarte Powell:

– Jeg har ingen kommentar til finanspolitikken, og vil ikke spekulere om hva som har drevet rentemarkedet.

Powell forklarte så hvordan Fed forholder seg til politikkendringer generelt:

– Vi følger med, for eksempel ved et lovvedtak, og begynner å gjøre klar våre modeller. Det er mye teori vi kan basere dette på. Når loven så blir vedtatt, tar vi dette inn i våre modeller.

I USA er blant annet gjeldstaket og en rekke finanspolitiske vedtak i form av lovvedtak.

– Jeg har mange ganger sagt, i likhet med mine forgjengere, at budsjettunderskuddene og statsgjelden er på en ikke bærekraftig bane.



– Mer nøytral

– Powell er mye mer nøytral enn før, mener seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

– Det virker som Fed er blitt mer i tvil om det er riktig å kutte igjen i desember, men Powell understreker at data vil avgjøre, sier Cekov.



Powell argumenterte sterkt for at inflasjonen vil synke til målet på 2 prosent.

– Men vi har ikke hastverk med å få renten ned til nøytrale nivåer. Det er høy aktivitet i økonomien, og vi vil bruke tid og gå forsiktig frem.

– På marginen var nok Powell litt mer haukete enn før, mener makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets

– Selv om inflasjonen «ikke er skrekkelig», pekte han på at tallene er litt høye. Vi tror fortsatt at det går mot et nytt kutt i desember, men vi får mange viktige nøkkeltall før det.

Rente- og valutamarkedene reagerte knapt da rentebeslutningen ble kjent, og, ulikt flere foregående pressekonferanser, kom det heller ikke noen synlige markedsutslag mens Powell kom med sine signaler etterpå.