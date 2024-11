Renten i vakuum

Debattinnlegg: Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge

Denne uken annonserte Norges Bank nok en rentebeslutning. Ikke uventet holdes renten uendret. Først i mars neste år kommer renten ned, tror de fleste.

En rentenedsettelse i mars vil sammenfalle med bursdagen for norsk politikks hellige gral, handlingsregelen.

For i mars for snart 24 år siden sendte regjeringen helt uventet Stortinget en melding. Stortingsmelding nr. 29 fra 2001, Retningslinjer for den økonomiske politikken, er i dag umulig å ikke krone som et av de viktigste for styringen av landet.

Og: Meldingen befestet ikke bare handlingsregelen; den skisserte også arbeidsdelingen i den økonomiske politikken mellom politikerne med finanspolitikken og Norges Bank med rammene for pengepolitikken.

Les også Sikter mot rentekutt i mars Det er for tidlig å si hva Donald Trump som president betyr, men statsbudsjettet er i hvert fall ikke til hjelp for å få rentene raskt ned, slår Norges Bank fast.

Året før hadde sentralbanksjef Svein Gjedrem dosert i årstalen at «uten nominell stabilitet får vi heller ikke stabilitet i sysselsetting og produksjon. Økonomien må ha en nominell forankring. Dette er pengepolitikkens oppgave».

Med det la han om pengepolitikken fra et valutakursmål til et inflasjonsmål uten at mandatet for pengepolitikken formelt ble endret.

Finanspolitikken på sin side, slo meldingen fast, skulle fases inn over tid på en måte som gjorde at man unngikk hollandsk syke. Et bredt flertall i Stortinget stilte seg bak en langsiktig strategi for bruken av oljeinntektene som forventet avkastning fra oljeformuen.

Og resten er historie. For siden statsbudsjettet 2002 har nordmenn fått handlingsregelen inn med morsmelken.

Økonomisk vekst, som egentlig skulle være politikernes ansvar, er overskygget av rente og inflasjon

Det som imidlertid ikke er kommet inn med morsmelken er at stortingsmeldingen samtidig definerte en arbeidsdeling mellom finanspolitikken og pengepolitikken.

«Finanspolitikken har et hovedansvar for å stabilisere utviklingen i norsk økonomi. Pengepolitikken avlaster i noen grad finanspolitikken i å stabilisere økonomien, men en bør være varsom med å legge for store byrder på pengepolitikken», kunne man lese i meldingen.