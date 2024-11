Amerikansk inflasjon: Nytt, klart rentefall

«Super core» måler tjenesteinflasjonen utenom husleietjenester, og har vært regnet for en god indikator på den underliggende inflasjonen. Fed foretrekker dessuten PCE (Personal Consumption Expenditure-indeksen) fremfor CPI (Consumer Price Index) som indikator for inflasjonen.

TRE KUTT: Knut A. Magnussen venter Fed-kutt både i desember, januar og mars. Foto: Are Haram

– Og vi har sett noen måneder nå at PCE har havnet litt under CPI. Dagens måling kan trekke i retning av en ny måned med litt lavere PCE, tror Magnussen.

– Vi venter fortsatt et nytt kutt i desember, og så kutt igjen i januar og mars, sier Magnussen.

DNB Markets har imidlertid varslet at det trolig ville blitt to rentekutt mer med Kamala Harris som president enn med Trump.

Mest sannsynlig

Onsdag formiddag priset rentemarkedet inn litt under 50 prosent sannsynlighet for et kutt i desember. Etter CPI-tallene steg dette til omtrent 60 prosent.

Inntil like før presidentvalget var det priset inn nær 80 prosent sannsynlighet for et desemberkutt, og økt tro på høyere inflasjon utover 2025 på grunn av Donald Trumps ventede politikk bidrar åpenbart til at markedet nå venter færre kutt.

Liten effekt?

En ting er spørsmålet om hvor raskt og hyppig Fed vil kutte renten. Et annet spørsmål er hva det eventuelt ville bety for amerikansk økonomi. Nesten alle amerikanske husholdninger har lange fastrentelån på sine boliger. Dermed er det bare de som har kjøpt ny bolig eller av andre grunner har refinansiert som merker noe som helst til lavere renter på kort sikt.

Fortsatt er det ingen grunn til å refinansiere for å senke renteutgiftene. Nåværende 30-årsrente ligger på 6,4 prosent, hele 2,5 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittsrenten for løpende boliglån. Nesten 60 prosent av boliglånene har en rente under 4 prosent, så det skal mange nye Fed-kutt til før det lønner seg for medianhusholdningene å refinansiere.

Ifølge T. Rowe Price har rentene heller ikke sunket merkbart på amerikanske kredittkort til nå. Nivået er bare et halvt prosentpoeng lavere enn på rentetoppen.

«Flere rentekutt kommer trolig, så hjelpen er på vei, men det vil ta tid og det er et stort spørsmål hvor mye rentene til forbrukerne vil komme ned», skriver Tim Murray, kapitalmarkedsstrateg i T. Rowe Price.

«Betydningen av Feds rentekutt vil trolig bli langt svakere enn vanlig, fordi de vil ha begrenset effekt for boligmarkedet», konkluderer han.

Murray understreker at rentekutt vil ha betydning for andre sektorer, men altså mot normalt ikke via den normale hovedkanalen, boligmarkedet, denne gangen.