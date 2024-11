Europeisk stup kan gi tidligere norsk rentekutt

Innkjøpssjefindeksen PMI for Tyskland viser, som ventet, at det står elendig til i industrien, men nå faller også PMI for tjenestesektoren. Dessuten stuper PMI-ene for Frankrike.

Innkjøpssjefindeksen for hele eurosonen bikker nå også over til tilbakegang. PMI-målingen faller fra 50, som innebærer uendret aktivitet, til 48,1, som varsler fallende aktivitet. Samtlige målinger er klart svakere enn forventet.

– Dette gjør at det kan bli lenge for Norges Bank å vente til mars med sitt rentekutt, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han mener de svake tallene gjør at ESB kan komme til å vurdere et dobbeltkutt ved rentemøtet i desember. I markedet er det priset inn omtrent 50/50 sjanse for et dobbeltkutt fra ESB.

Rentefall

Rentemarkedet er enig: Norske renteforventninger er ned 6-7 basispunkter, og følger langt på vei fallet i toårige tyske renter, som er ned rundt 10 basispunkter i morgentimene fredag.

– Dette setter avtrykk. De franske tallene er, med god margin, svakere enn ventet, mens nå altså tjenestesektoren får større problemer i Tyskland. Risikoen for eurosonen er klart på nedsiden, mener Hov.

Den franske PMI-en faller fra 48,1 til 44,8, mens den tyske faller fra 48,6 til 47,3.

– Eurosonen kan merke amerikanske tollsatser betydelig.

Tidligere kutt

– Og derfor vil Norges Bank fremskynde rentekuttet?

– Det er i støpeskjeen, men i rentemarkedet er det nå priset omtrent 50/50 for et kutt i januar.

Fredag formiddag er det imidlertid priset inn sannsynlighetsovervekt på rundt 63 prosentfor et januarkutt

Hov understreker at Handelsbanken ennå ikke har skiftet til å vente et kutt i januar.

– Men det kan gå mot en endret profil fra Norges Bank, ved at antall kutt gjennom 2025 kanskje ikke blir endret fra dagens varsel om 3-4 kutt, men at de kommer tidligere på året, tror han.

– Og de andre tallene vi har fått denne uken trekker også i den retning, mener Hov, og viser blant annet til SSBs BNP-tall og Norges Banks forventningsundersøkelse.