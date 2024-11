Blant annet svekker dollaren seg mot euroen med 0,6 prosent, til 1,05 dollar pr. euro. Det britiske pundet styrker seg 0,3 prosent, til 1,25 dollar pr. pund. Mot japanske yen svekker dollaren seg 0,1 prosent til 154,54 yen pr. dollar.

Les også Trump vil ha Scott Bessent som finansminister Påtroppende president Donald Trump vil ha milliardæren og hedgefond-forvalteren Scott Bessent som finansminister.

For den norske kronen går det imidlertid andre veien. En dollar koster nå 11,07 kroner, etter at den svekker seg 0,1 prosent mot dollaren mandag. Kronen svekker seg også med 0,6 prosent mot euroen, til 11,60 kroner pr. euro. Mot pundet svekker kronen seg 0,3 prosent, til 13,90 kroner pr. pund.

Når innenlandsk valuta svekker seg mot utenlandsk, blir det relativt billigere å importere varer fra utlandet.

Dollarindeksen faller 0,4 prosent til 107. Den viser dollarens relative styrke mot et knippe av andre store valutaer, som blant annet euro og yen, og når indeksen faller svekker dollaren seg mot de andre valutaene.

Les også Henter nok en milliard: Over halvparten kan gå tapt Etter å ha spyttet inn over 3,3 milliarder i Eldorado Drilling, er Harald Moræus-Hanssen og Gunnar Hvammen på nytt ute på pengejakt, melder DN. Nå kan over halvparten av verdiene forsvinne.

Etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner stiger også. Blant annet stiger verdien på toåringen, femåringen og tiåringen. Renten på tilåringen faller med fire basispunkter, til 4,37 prosent. Toåringen faller 1,3 punkter til 4,37 prosent, og femåringen faller 2,7 punkter til 4,28 prosent.

Styringsrenten i USA er i intervallet 4,50 til 4,75 prosent. Det er så å si dødt løp i markedet om hvorvidt det blir et rentekutt ved Feds desembermøte. Markedet priser inn 52,5 prosent sannsynlighet for at renten kuttes med 25 basispunkter, og 47,5 prosent sannsynlighet for at den holdes uendret.

Prisen på bitcoin fortsetter også å stige. De siste 24 timene er prisen opp 1,2 prosent, til 98.069 dollar pr. mynt. Det tilsvarer om lag 1,1 millioner kroner pr. mynt. De siste syv dagene er prisen opp over åtte prosent.

Prisen på ethereum har i løpet av det siste døgnet steget 5,3 prosent ti 3.490 dollar, mens Solana har steget 2 prosent, til 251 dollar.