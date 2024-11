USAs påtroppende president Donald Trump gikk mandag ut på sin egen sosiale medieplattform Truth Social og truet med 25 prosent toll på produkter fra Mexico og Canada, samt 10 prosent tilleggstoll på kinesiske varer.

Tollsatsene truer med å øke amerikansk inflasjon med nesten ett helt prosentpoeng, viser ifølge CNBC anslag fra Goldman Sachs. Dette kan påvirke Federal Reserves planer om rentekutt.

Les også – Trump misforstår toll DNB Markets Knut A. Magnussen radbrekker Donald Trumps økonomiske plan i morgenrapporten mandag.

Tommelfingerregel

Investeringsbankens resonnement er at de tre landene står for 43 prosent av amerikansk vareimport, og at de oppgitte satsene vil redusere USAs årlige inntekter med rundt 300 millioner dollar.

TOMMELFINGERREGEL: Sjeføkonom Jan Hatzius i Goldman Sachs. Foto: Bloomberg

«Ved å bruke vår tommelfingerregel om at kjerne-PCE vil øke 0,1 prosentpoeng for hvert prosentpoengs økning i den effektive tollsatsen anslår vi at foreslåtte tolløkninger vil løfte kjerne-PCE 0,9 prosentpoeng hvis de iverksettes», skriver sjeføkonom Jan Hatzius i Goldman Sachs ifølge nettstedet i en oppdatering.

Kjerne-PCE (personal consumption expenditures) er Feds foretrukne inflasjonsmål, og senere onsdag er denne ifølge Trading Economics ventet å komme inn på 2,8 prosent på årsbasis i oktober.

Inflasjonen er altså fortsatt over inflasjonsmålet på 2 prosent, og tollen kan øke dette gapet.

Les også Trump-toll tynger bilaksjer Både amerikanske og europeiske bilprodusenter fikk kraftige kursfall, etter at Trump lovte skyhøye tollavgifter på varer fra Canada og Mexico.

GM stupte i USA

Trumps tolltrusler slo også markant ut på enkeltaksjer på Wall Street mandag.

Bilprodusentene Ford og General Motors falt henholdsvis 3 og 9 prosent. Stellantis, som blant annet eier merkene Citroën, Fiat og Jeep, gikk tilbake nesten 6 prosent.

Alkoholselskapet Constellation Brands, som er kjent for meksikanske ølmerker, falt over 3 prosent.

Mexicos president, Claudia Sheinbaum Pardo, reagerte raskt på Trumps utspill med å varsle at eventuelt nye tollsatser på landet vil bli møtt med straffetoll på amerikanske varer.