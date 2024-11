Amerikansk kjerne-PCE kom onsdag inn som forventet, med 2,8 prosent på årsbasis i oktober. Dette var opp fra 2,7 prosent på årsbasis måneden før, og den høyeste årsveksten på seks måneder.

Kjerne-PCE (personal consumption expenditure) er Federal Reserves foretrukne indikator for inflasjonen hvor de volatile mat- og energiprisene ekskluderes.

Rentepause for Fed?

Handelsbanken Capital Markets karakteriserer i torsdagens morgenrapport månedsveksten på 0,3 prosent som frisk.

TOLKER USA-TALL: Makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

«Økningen forklarer hvorfor Fed ønsker å gå forsiktig frem med rentekutt fremover. Inflasjonsøkningen skyldes vekst i kjernetjenestepriser. Denne veksten viser at det underliggende prispresset fortsatt er for sterkt og illustrerer risikoen for at Fed tar en pause i rentekuttene», heter det i rapporten ført i pennen av makroøkonom Karine Alsvik.

«Toårige amerikanske statsrenter var på det meste ned 6 punkter i går, men steg mot slutten av dagen og tok igjen halvparten av fallet. Markedet heller mot et rentekutt i desember, men det er kun priset inn 68 prosents sannsynlighet for kutt. Vi må faktisk helt frem til mars før det er fullt priset inn i et rentekutt fra Fed», heter det videre.

Den amerikanske «2-åringen» står torsdag i 4,23 prosent, mens «10-åringen» står i 4,26 prosent.

Toll kan øke gapet

Onsdagens PCE-tall bekreftet at amerikansk inflasjon fortsatt ligger et stykke over sentralbankens mål på 2,0 prosent. Goldman Sachs skrev onsdag at påtroppende president Donald Trumps trusler om økt toll på varer fra Canada, Mexico og Kina kan øke dette gapet.

«Ved å bruke vår tommelfingerregel om at kjerne-PCE vil øke 0,1 prosentpoeng for hvert prosentpoengs økning i den effektive tollsatsen anslår vi at foreslåtte tolløkninger vil løfte kjerne-PCE 0,9 prosentpoeng hvis de iverksettes», skrev sjeføkonom Jan Hatzius ifølge CNBC i en oppdatering.