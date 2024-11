Europeiske statsledere bør jobbe for å unngå en handelskrig med USA under Donald Trump ved å kjøpe flere amerikanske våpen og LNG, sier ESB-sjef Christine Lagarde til Financial Times.

Sentralbanksjefen mener EUs leder må «ikke gjengjelde, men forhandle», og sier at en omfattende handelskrig ikke er i noens interesse.

ELSKER TOLL: Den blivende amerikanske presidenten Donald Trump snakket mye i valgkampen om at han liker toll. Foto: Bloomberg

– Ingen vinner

Trump har tidligere sagt han vil innføre importtoll på 20 prosent på alle varer fra andre land, og 60 prosent toll på varer fra Kina. Men i stedet for å gjengjelde mener Lagarde at EU heller burde håndtere Trumps andre periode med en «sjekkbokstrategi», hvor de tilbyr å kjøpe visse ting fra USA, som LNG og forsvarsutstyr,

– Dette er et bedre scenario enn en ren gjengjeldelsesstrategi, som kan føre til en prosess hvor ingen virkelig er en vinner, sier ESB-sjefen.

Ifølge FT er EU-kommisjonen usikker på hvordan de vil svare på eventuelle straffetoll.

Sentralbanksjefen bemerket imidlertid at Trump har kommet med flere tollforslag, noe hun tolker som at han er «åpen for diskusjon».

Enig med Draghi

Lagarde har vært relativt frittalende om Trump til å være en sentralbanksjef, og kalte han tidligere i år en «trussel mot Europa». Selv om hun nå sier at hennes syn på hvordan Europa bør møte en ny Trump-periode har «endret seg litt», mener hun fortsatt at kommentarene er relevante, skriver FT.

– Bare se på debattene vi har i mange europeiske land, sier ESB-sjefen.

Lagarde sier seg også enig med sin forgjenger Mario Draghis diagnose om at EU måtte ta drastiske grep for å gjenvinne sin økonomiske konkurranseevne, etter å ha slitt med å holde tritt med USA de siste tiårene, men mener det ikke er behov for kriseretorikk ennå.

– Europa henger etter. Men jeg vil ikke si at Europa ikke kan ta igjen, sier hun.