I desember fortsetter Norges Bank å selge kroner.

Frem til og med november har de daglige kronesalgene gradvis avtatt til 150 millioner kroner daglig. Det samme beløpet skal selges frem til og med 13. desember.

Dette er ikke hva valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets på forhånd hadde anslått. Han ventet at økt oljepengebruk i inneværende års statsbudsjett ville gi behov for å snu, og heller kjøpe kroner i desember.

På det meste, for to år siden, solgte Norges Bank opptil 4,3 milliarder kroner daglig. På dette tidspunktet bidro trolig kronesalget til å svekke kronekursen, ved at Norges Bank solgte sine kroner på andre tidspunkter enn oljeselskapenes forutgående veksling fra valuta til kroner for å betale oljeskattene.

Ekstra kjøp?

Tidligere i høst pekte sentralbanksjef Ida Wolden Bache på muligheten for at Norges Bank må kjøpe kroner for å holde valutareservene konstante. Det følger i så fall av en omlegging fra Finansdepartementet, som gjør at staten ikke lenger vil sterilisere overføringene fra Norges Bank ved å utstede statsobligasjoner. Denne endringen skjer fra nyttår. Om Norges Bank følger opp med kjøp av kroner, eller velger en annen utvei, er foreløpig ikke besluttet.

Uavhengig av et slikt eventuelt kjøp, som kan dreie seg om 30–40 milliarder kroner i 2025, tilsier den økte oljepengebruken over statsbudsjettet og utsiktene til lavere oljeskatteinntekter uansett at Norges Bank ligger an til å kjøpe, i stedet for å selge, kroner for Oljefondet neste år.