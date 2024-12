Høyere reallønnsvekst og den ekspansive finanspolitikken vil gi økt etterspørsel i norsk økonomi, tror DNB Markets. Det løfter veksten. Men samtidig vil inflasjonen neste år bli omtrent like høy som i år. Derfor er det lite sannsynlig med noe rentekutt før i mars 2025, tror DNB Markets.

I årets siste prognoser justerer DNB Markets noe på sine tall. Blant annet ventes nå en fastlandsvekst på 1,5 prosent neste år, opp fra 0,9 prosent i år.

«Inflasjonen har falt raskere i 2024 enn vi ventet i august. Derfor har vi senket vår prognose for 2025 fra 3,2 til 2,9 prosent, i hovedsak på grunn av mindre overheng fra i år», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal om sine prognoser.

– Kutter i mars

I rentemarkedet er det nå priset inn litt over 50 prosent sannsynlighet for at første rentekutt fra Norges Bank kommer i januar. DNB Markets tror vi må vente til mars.

«En svak krone og høy lønnsvekst har understøttet høy rente, mens fallende kjerneinflasjon har vært et argument for å fremskynde rentekuttene», skriver Aamdal.

DNB Markets' prognoser

2024 2025 2026 2027 Privat forbruk 1,0 2,2 2,3 2,1 Offentlig forbruk 3,4 2,2 1,9 1,6 Oljeinvesteringer 12,7 1,4 −0,5 −2,0 Boliginvesteringer −18,8 −4,2 7,2 10,9 Registrert ledighet 2,0 2,3 2,4 2,3 Lønnsvekst 5,3 4,4 3,8 3,2 KPI 3,2 2,9 3,0 2,6 KPI-JAE 3,7 2,9 2,8 2,5 Boligpriser 2,9 5,7 7,5 7,5 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: DNB Markets



Inkludert kuttet i mars, blir det trolig tre rentekutt i 2025.

Han tror ikke at Norges Bank endrer sin inflasjonsprognose for neste år mye, og viser til den fortsatt svake kronen og den høye lønnsveksten.

«En mer ekspansiv finanspolitikk i 2024 og 2025 og høyere kapasitetsutnyttelse reduserer behovet for en rask endring i den innstrammende pengepolitikken», mener Aamdal.

Han viser blant annet til at den ferske budsjettavtalen med SV har løftet strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd med 11,9 milliarder kroner, og det er utenom effektene av doblingen av bevilgningen til Ukraina.

Sterk boligprisvekst

Neste år ventes klart lavere lønnsvekst enn i år, ned fra 5,3 til 4,4 prosent. Det tilsier nesten uendret reallønnsvekst, ned fra 1,6 til 1,5 prosent.

Det kraftige fallet i boligbyggingen fortsetter i 2025, før boliginvesteringene tar seg mye opp de neste årene. Det bidrar til at årets boligprisvekst på nesten 3 prosent dobles neste år og så øker videre.

DNB Markets tror imidlertid ikke at inflasjonen vil falle mye fremover. Selv i 2026 og 2027 vil den holde seg klart over målet på 2,0 prosent.