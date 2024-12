Etter orkan- og streikepregede oktober var det ventet en gjeninnhenting i amerikansk sysselsettingsvekst i november. I oktober var sysselsettingsveksten på svært svake 12.000, mens ledighetsraten endte på 4,1 prosent.

I forkant var det ventet rundt 200.000-220.000 nye sysselsatte i november, dels som gjeninnhenting og dels fordi den underliggende trenden fortsatt er sterk, og fortsatt en ledighet på 4,1 prosent.

Tallet ble noe sterkere, 227.000 nye sysselsatte, og de to foregående månedene ble revidert opp med til sammen nesten 50.000.

Samtidig steg imidlertid ledighetsraten fra 4,1 til 4,2 prosent. Timelønnsveksten holdt seg uendret på 4,0 prosent.

– Blir rentekutt

– Dette viser at den lave sysselsettingsveksten i oktober var på grunn av midlertidige forhold, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

– Men den første markedsreaksjonen er at renteforventningene faller. Det er fordi ledighetsraten uventet steg til 4,2 prosent, tror hun.

I forkant priset rentemarkedet inn 68 prosent sannsynlighet for et rentekutt fra Federal Reserve (Fed) i desember. Umiddelbart etter «payrolls»-tallene var dette økt til 80 prosent og like etterpå til over 90 prosent.

– Det blir nok rentekutt i desember, hvis vi ikke får store overraskelser i de kommende inflasjonstallene, tror Alsvik.

At økt sysselsettingsvekst blir mottatt som en svak nyhet henger trolig sammen med detaljene i tallene. De viser at yrkesdeltakelsen falt, samtidig som altså ledighetsraten steg.

– Det kan være tegn på at den underliggende etterspørselen etter arbeidskraft er svakere, tror Alsvik.

Toårig amerikansk statsrente sank 7-8 basispunkter. Dollaren svekket seg også mot de fleste andre valutaer.

To-tre neste år?

Seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets deler Alsviks oppfatning:

– Sysselsettingstallene var bedre enn ventet, og tidligere tall ble revidert opp, men det er ikke det markedet og Fed bryr seg om, sier Cekov.

– Økt ledighetsrate tilsier at Fed kutter renten i desember.

FÆRRE NESTE ÅR: Etter et nytt rentekutt om knappe to uker, venter Dane Cekov at Fed går mer forsiktig frem i 2025. Foto: Iván Kverme

Cekov tror likevel det blir få kutt neste år:

– I markedet er det nå priset inn to-tre kutt i 2025, og det er ikke helt urimelig. Selv om ledigheten stiger, er ikke tallene totalt sett dårlige! En lønnsvekst på 4 prosent gir konsumentene økt kjøpekraft, og vil holde konsumet oppe.

Svakt forvarsel

Et lite forvarsel på svakere underliggende tall kom onsdag denne uken med den konkurrerende sysselsettingsmålingen ADP, der veksten falt fra 184.000 til 146.000.

Allerede før den svake oktobermålingen var trenden i sysselsettingsveksten svakere enn før pandemien, understreker Citi Economics i en forhåndsmåling. Citi ventet, for øvrig, 155.000 nye sysselsatte og at ledigheten steg til 4,3 prosent. Begge deler ville gjøre det mer sikkert at Fed senere i måneden kutter renten med minst 25 basispunkter.