USAs påtroppende president Donald Trump har gjentatte ganger truet med å sende verden ut i handelskrig. Dette kan igjen sende rentene i eurosonen til kriselave nivåer, advarer obligasjonsgiganten Pimco.

– Jeg forventer flere runder i spillet om tollsatser, og et «worst case scenario» for handel vil bli vanskelig for Europa. Jeg tenderer til å tro at vi priser inn en ganske mild utvikling, sier investeringsdirektøren for globale obligasjoner Andrew Balls til Financial Times.

Ser fortsatt eurosvekkelse

Euroen har siden slutten av september falt over 5 prosent til rundt 1,06 dollar, ettersom investorer forventer mer aggressive rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ESB) for å dempe de dystre utsiktene for eksport fra regionen. Tradere i swap-markedet priser nå inn et fall i ESBs innskuddsrente helt ned til 1,75 prosent fra dagens 3,25 prosent før sentralbanken slutter å kutte.

– Jeg ser for meg at man lett kan prise inn en lavere rentebunn, i tilfelle verre enn forventede utfall hvor ESB vil senke renten mot mer kriseorienterte nivåer, fortsetter Balls.

Derfor forventer Pimco ifølge avisen at euroen vil falle ytterligere mot dollaren.

– Lettere å se nedsiderisiko

Det er nå to år siden ESB avsluttet åtte år med negative renter etter å ha bekjempet en galopperende inflasjon i kjølvannet av pandemien. Noen investorer tror Trumps finansministerkandidat, hedgefondforvalteren Scott Bessent, kan virke modererende på den påtroppende presidentens radikale økonomiske politikk. Denne troen har sendt dollaren ned fra sine sterkeste nivåer etter presidentvalget i november.

MODERERER TRUMP? Finansministerkandidaten Scott Bessent.

– Jeg tror markedene stort sett priser inn ganske optimistiske utfall. Man kan se risiko på oppsiden, men det er lettere å se nedsiderisiko, påpeker Pimco-direktøren videre overfor Financial Times.

ESB avholder rentemøte denne uken, og konsensus peker ifølge Trading Economics mot et rentekutt på 0,25 prosentpoeng til 3,00 prosent for innskuddsrenten. Sentralbanken vil i så fall følge opp tilsvarende kutt i juni, september og oktober.

EURUSD står mandag formiddag i 1,0566, etter en marginal dollarstyrkelse så langt i dagens handel.