Stemningen blant investorer i eurosonen har falt til det laveste nivået på mer enn ett år, melder det tyske Sentix-instituttet.

Totalindeksen deres har i desember falt til minus 17,5 poeng, den laveste målingen siden november i fjor, der både vurderingen av nåværende forhold og forventningskomponenten tynger.

Ifølge Reuters hadde analytikere på forhånd ventet et mindre fall – fra novembers minus 12,8 til minus 13,5.

Særlig vurderingen av nåværende forhold trekker ned, med et fall på 7 poeng til minus 28,5. Dette er det laveste nivået siden november 2022. Forventningskomponenten er samtidig ned fra minus 3,8 i november til minus 5,8 nå.

«Alvorlig skuffelse»

Både den svake situasjonen i Tyskland og den politiske uroen i Frankrike løftes frem som årsaker til fallet i desember. Instituttet fremhever spesielt en «alvorlig skuffelse» i de tyske tallene.

«Etter kunngjøringen av nyvalg til Forbundsdagen er det ingen optimisme,» heter det.

Det tyske tallet for vurderingen av dagens forhold har sunket fra minus 45,3 til minus 50,8 poeng, det laveste siden juni 2020. Forventningene har samtidig dalt fra minus 12,8 til minus 13,5.

«Resesjonen er fortsatt allestedsnærværende,» skriver Sentix.



«Svakheten i den tyske økonomien fortsetter å være en byrde, og nå gir regjeringskrisen i Frankrike enda et stort økonomisk problem for eurosonen. De to største landene i eurosonen trekker ned EU-økonomien.»

«Trump-mani»

I tallene for USA ser Sentix imidlertid «et skikkelig stemningsskifte på bred front». Her har totalindeksen steget fra pluss 15,9 til 21,6, det høyeste siden februar 2022, en økning som sees i sammenheng med Donald Trumps seier i presidentvalget i november.

«Investorene forventer sterkt moment etter innsettelsen av den nye presidenten. Denne reaksjonen kan virkelig beskrives som "Trump-mani",» skriver instituttet.

Instituttets indekser baseres på en undersøkelse Sentix utfører månedlig. Desember-undersøkelsen ble utført blant 1.148 private og institusjonelle investorer i perioden 5. desember til 7. desember.