Onsdag kveld kommer årets siste rentebeslutning fra Federal Reserve. Etter det forrige rentemøtet i november ble intervallet styringsrenten i USA skal ligge innenfor redusert med 25 basispunkter, til 4,50 til 4,75 prosent.

I løpet av perioden har den effektive styringsrenten ligget i den nedre delen av intervallet, på 4,58 prosent.

Før kveldens beslutning priser markedet inn 95,4 prosent sannsynlighet for et rentekutt på 25 punkter til intervallet 4,25 til 4,50, ifølge CME FedWatch. Sannsynligheten for at renten holdes uendret prises bare til 4,6 prosent.

Siden forrige rentebeslutning har prisingen gått fra å spå så å si dødt løp om hvorvidt det blir desemberkutt eller ei, til dagens overbevisende prising om rentekutt. Den 18. november ble det priset 58,7 prosent sannsynlighet for et kutt i nå desember, og 41,3 prosent sannsynlighet for uendret rente.

Skal vi tro på teorien om rentedifferanse som driver for valutakurser kan et rentekutt svekke et lands valuta.

På formiddagen før kveldens forventede Fed-kutt svekker dollaren seg mot euroen med 0,06 prosent, til 1,05 dollar pr. euro. Mot pundet svekker dollaren seg med 0,02 prosent, til 1,27 dollar pr. pund.

Forrige uke kuttet Den europeiske sentralbanken (ESB) rentene for fjerde gang i år. Da ble innskuddsrenten kuttet med 25 basispunkter.

Mot den norske kronen styrker imidlertid dollaren seg med 0,13 prosent, til 11,21 kroner pr. dollar. Det skjer før Norges Banks rentebeslutning på torsdag, hvor det er ventet at styringsrenten holdes på 4,5 prosent.