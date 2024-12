Gjennom det meste av året har kronekursen svingt mye, men gjennomsnittsnivået har ligget ganske uendret fra nyttår.

«Kronekursen er om lag som ved forrige rapport, som anslått», konstaterte sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Norges Bank ved torsdagens rentemøte.

Men de siste dagene har kronekursen tatt et nytt svalestup. Bevegelsen startet for alvor med Feds rentebeskjed onsdag, fikk næring fra den årvisse striden om det amerikanske gjeldstaket og kan ha fått et ekstra lite dytt fra Norges Banks melding torsdag om at det blir rentekutt i mars.

Fredag morgen står kronen i 11,86 mot euro og 11,44 mot dollar, en svekkelse på 2,6 prosent mot dollar og halvparten mot euro.

– Nå kan vi godt passere 11,50 mot dollar og 12,00 mot euro, tror seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Videre ned?

– Vi ser en risiko for at kronen vil svekke seg videre neste uke, advarer hun.

Hun tror at den litt duete tonen fra Norges Bank torsdag kan slå ut. Norges Bank endret overraskende lite på sin rentebane, og varsler fortsatt tre–fire rentekutt kommende år.

Kommende uke er normalt preget av lite likviditet, noe som fort vil forsterke kursutslag.

Svekkelsen kan også få hjelp av pensjonsfond og forsikringsselskaper, som har omtrent halvparten av porteføljen i andre valutaer, ifølge Midtgaard. Deler av disse investeringene er hedget mot kroner for å redusere valutakurseksponeringen.

– Hvis den globale porteføljen synker i verdi, blir porteføljene over-hedget. Derfor må de selge kroner for å opprettholde samme valutahedging, forklarer hun.

– Nær oversolgt

Midtgaard viser til «relative strength»-indeksen som en indikasjon på at det fortsatt er rom for kronesvekkelse.