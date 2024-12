Musk: – Fed er absurd overbemannet

Elon Musk, som i januar blir president Donald Trumps rasjonaliseringstorpedo, brukte mandag sin egen kanal X til nok et se-hva-som-er-i-vente-utspill.

Musk kaller der Federal Reserve «absurd overbemannet». Musk skriver også at «Myndigheten til det ikke-valgte Føderale byråkratiet har vokst til å bli en ukonstitusjonell fjerde statsmakt».

The Fed is absurdly overstaffed — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2024

Utspillet kom som et svar i en tråd om Feds rentebeslutning og rentesignaler i forrige uke. Fed senket styringsrenten med en kvarting, men meldte samtidig at det ikke blir fire rentekutt i 2025, som tidligere signalisert. I stedet sikter Fed mot bare to kutt, og kun hvis inflasjonen underveis faller klart.

Tapte mot Kongressen

Før helgen markerte Musk seg også i Kongressens strid om det amerikanske gjeldstaket. Sammen med Trump lobbet Musk aktivt for å avvise Senatets fremforhandlede lovforslag. Senatet landet likevel lørdag på et lovforslag som sikrer finansiering av føderale virksomheter i tre måneder til, og det til tross for republikansk flertall i begge kamre.

Musk-utspillet om Fed vil av de fleste trolig bli oppfattet som en fortsettelse av angrepene Trump selv har hatt mot den amerikanske sentralbanken fra hans første periode som president.

Powell beredt

Fed-president Jerome Powell har ved de to siste rentemøtene måttet svare på en rekke spørsmål om hvordan han forholder seg til Fed-kritiske Trump. Det korte svaret er: Powell akter å fortsette som før.

Ved rentemøtet i forrige uke varslet Powell at Fed er forberedt på betydelige endringer i den økonomiske politikken:

– Vi venter betydelige politikkendringer, og vil se hva vi gjør når vi vet mer om disse.

Ved det foregående rentemøtet ble Powell spurt om han vil gå av hvis Trump krever det. Svaret var kort:

– Nei.