«Selv om et første rentekutt i Norge nærmer seg, tror vi fortsatt at det ikke blir mer enn 2-3 rentekutt i Norge de kommende par årene», fortsetter seniorstrategen.

Les også – Det meste trekker rentebanen opp Norske bedrifter øker farten og tror på høy lønnsvekst. Det gir færre rentekutt neste år, tror Nordea.

Lønnsvekst holder presset oppe

Hos Nordea Markets tror seniorstrateg Sara Midtgaard det skal mye til for at Norges Bank ikke kutter renten i mars.

LØNNSPRESS: Kan holde inflasjonen oppe, tror seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets. Foto: Iván Kverme

«Det er fortsatt prisveksten for norskproduserte varer og tjenester som holder årsveksten oppe, grunnet et fortsatt høyt kostnadspress i form av lønnsvekst», skriver hun i en kommentar.

Midtgaard peker også på at tolvmånedersveksten for importerte konsumvarer avtok noe mer enn Norges Bank ventet.

«Noe av den dempende prisimpulsen vi har fått fra våre handelspartnere er nå trolig bak oss. Så lenge lønnsveksten fortsatt holder kostnadspresset oppe, kan det ta tid før kjerneinflasjonen er nærmere 2-tallet», fortsetter hun.

– Laveste inflasjon på fire år

I SpareBank 1 Sør-Norge peker sjeføkonom Kyrre M. Knudsen på at KPI var godt under forventningene.

KNALLBRA TALL: Mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge. Foto: Iván Kverme

– Med dagens tall er vi godt i rute til vårt første rentekutt i mars. Inflasjonen har ikke vært så lav siden desember 2020, sier han til Finansavisen.

– Men kjerneinflasjonen henger fortsatt noe igjen. Det viser viktigheten av at lønnsveksten følger etter når samlet inflasjon kommer ned, slik at også den underliggende inflasjonen kan komme ned mot målet (på 2,0 prosent, red. anm.), legger Knudsen til.

Elektronikk falt videre

Fra november til desember 2024 falt både KPI og kjerneinflasjonen 0,1 prosent, mot ventet et 0,3 prosent hopp for KPI og 0,1 prosent for kjernen.

Varegruppene som bidro spesielt til at KPI falt i desember var blant annet strøm, elektronikk og møbler.

– Prisene på diverse elektronikk falt videre i desember, mens det på samme tid i 2023 ble målt en oppgang etter betydelige tilbudskampanjer i november. Dette trakk prisveksten i desember nedover, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en kommentar.

Julematen trakk ned

I tillegg til elektronikk og interiør bidro matvarer og alkoholfrie drikkevarer til å bremse veksttakten for kjerneinflasjonen fra november til desember. Disse falt 2,2 prosent i perioden.

På årsbasis var mat- og drikkevareprisene opp 4,0 prosent, mot 4,2 prosent i november.

– I år som tidligere år ser vi en prisnedgang på en del typiske julevarer. Dette er drevet av ulike tilbud og kampanjer, sier Kristiansen.

– I november så vi en oppgang i tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen for første gang på over et år. De ferske tallene forteller oss at vi i desember er tilbake på samme veksttakt som i oktober, fortsetter han.