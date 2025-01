Boka som ble for full av feil

Mye av det faglige innholdet i boka «Landet som ble for rikt,» er allerede grundig kritisert. Kritikken har kommet fra økonomer innen både privat og offentlig sektor. I den grad vi har hatt en felles agenda, er det å se kritisk på noen av de mer oppsiktsvekkende påstandene fra forfatteren. Blant annet påstanden om at produktivitetsveksten her hjemme er omtrent nullet ut, og at dette skyldes vår oljerikdom.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Iván Kverme

De faktiske tallene viser heller at avmatningen i produktivitetsveksten har vært på linje med hva vi har sett i andre land vi kan sammenligne oss med. I siste pengepolitiske rapport gjorde også Norges Bank en nærmere analyse av produktivitetsutviklingen, og konkluderte med at «Utviklingen de siste tiårene tyder på at produktivitetsveksten har avtatt på tvers av land og næringer, ikke minst i industrien.»

Måler luft?

Dette blir imidlertid blankt avvist av forfatteren selv (Aftenposten, 15.januar), som heller holder fast ved historiefortellingen om at det går spesielt dårlig i Norge. Fordi, og dette er det mest oppsiktsvekkende: «I norsk BNP måler vi masse ting som er luft», ifølge Martin Bech Holte. Vi måler prosjekter til «full verdi» men som har «null verdi,» ifølge samme forfatter. Det vises til både batterifabrikker og dyre offentlige prosjekter, som visstnok blåser opp BNP- og dermed også produktivitetstallene. Dermed konkluderer Bech Holte med at den reelle produktivitetsveksten er mye lavere enn hva de faktiske tallene viser.

Men vi kan likevel ikke hevde at produktivitetstallene for Norge er blåst opp.

De fleste er nok enige i at det er viktig med god ressursallokering. Og at det dessverre ikke er vanskelig å trekke frem eksempler på det motsatte; prosjekter som har slått helt feil. Men vi kan likevel ikke hevde at produktivitetstallene for Norge er blåst opp.

En sammenligning

La oss anta at det reises to identiske bygg, som skal huse to helt forskjellige bedrifter. Den ene bedriften vil bestå av «De fremoverlente teknologene,» mens den andre bedriften skal huse «De subsidierte dagdriverne.»