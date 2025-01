Boka som ikke er full av feil

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, er gjesteskribent i Finansavisen med eksempler på at Martin Bech Holtes påstand om dårlig produktivitet i Norge er feil.

Hovs innlegg er et forsøk på å latterliggjøre Holte, noe han har til felles med alle sine samfunnsøkonomkolleger etter at boken kom ut.

Boken treffer en nerve fordi Holte beskriver en situasjon som veldig mange er enig med ham i. I motsetning til de fleste andre samfunnsøkonomer har han erfaring på bedriftsnivå, hvor forståelsen av hva produktivitet er opparbeidet. Samfunnsøkonomer «skraper» bare på overflaten, da de ikke egentlig forstår hva god og dårlig produktivitet dreier seg om. Jeg kan nevne eksempler på et titall offshore- og onshore-prosjekter som har gått galt, og har erfaring med hvorfor det gikk slik. Dette har svært få samfunnsøkonomer trolig kjennskap til – de er iallfall ikke med i samfunnsøkonomiske vurderinger om produktivitet i Norge, noe de burde være.

Les også Martin Bech Holte gir én kritiker rett «Landet som ble for rikt» er blitt hyllet, men også beskyldt for å være faglig svak. Forfatteren slår tilbake. Én kritiker når likevel gjennom.

Holte mener at den reelle produktivitetsveksten er mye lavere enn offisiell statistikk på grunn av dyre offentlige prosjekter. Et relevant eksempel for hans påstand er dette: Statens vegvesen har nå satt Riksvei 36 Skjellsvikdalen – Skuggestein på vent fordi de ikke får det som de vil, da Porsgrunn kommune har satt foten ned.

Diskusjonen står om trasévalg, hvor det ene koster over 5 milliarder kroner og det andre koster litt over 1 milliard. Nytteverdien for bilistene er omtrent lik, men sistnevnte trasé involverer dyrket mark, mens førstnevnte raserer skog og naturverdier. BNP vil vise enten 5 milliarder eller 1 etter at somlingen er ferdigstilt, men produktivitetstapet er 4 milliarder for Norge. Dette eksemplet illustrerer Holtes poeng.

Roar Strand

Siviløkonom