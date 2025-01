Lønnsveksten vil havne godt over inflasjonen, et par rentekutt løfter privat sektor enda mer, og boligprisene vil stige klart mer enn i fjor. På toppen av dette kommer frisk oljepengebruk over statsbudsjettet og en oljesektor hvor farten fortsatt er høy.

Arbeidsledigheten har egentlig ikke steget til nå, og den kan bli enda lavere før året er slutt.

Alt dette betyr at det vil ta tid å få kjerneinflasjonen mye ned fra dagens nivå. Fallet i importprisene er for det meste bak oss, mens norskproduserte varer og tjenester har en prisvekst på 4 prosent. Med en lønnsvekst over 4 prosent i år og svak produktivitetsvekst, vil kjerneinflasjonen holde seg høyt på 2-tallet de neste par årene.

Dette vil bremse rentekuttene fra Norges Bank. Samtidig ventes kraftig økt strukturell likviditet, og det vil presse Nibor ned fra rundt 30 til bare 10 basispunkter over styringsrenten, altså tilsvarende nesten en hel kvarting i rentekutt fra Norges Bank.

Prognoser for Norge

2024 2025 2026 Fastlands-BNP 1,0 1,8 1,8 Privat konsum 1,2 2,8 2,5 KPI-JAE 3,7 2,7 2,6 Lønnsvekst 5,2 4,2 3,8 Prosent. Prognose: Nordea Markets



Fed-heving?

Analysen av hva Trumps politikk betyr på toppen av dette er kjent: Toll vil gi høyere priser og innvandringsbremsen høyere lønninger. Listen for ytterligere rentekutt fra Fed ligger derfor høyt, mener Olsen, som ikke tror på noen Fed-kutt i år. Tvert imot, er det en liten mulighet for at Fed må heve renten.

Det lille som er av norsk eksport til USA, i hovedsak råvarer, er varer USA i liten grad kan begynne å produsere selv. Derfor vil toll på import fra Norge først og fremst slå ut i økte priser, og ikke i redusert volum.

Hvis EU svarer med selv å heve tollen, kan Norge havne utenfor denne tollmuren, og dermed bli rammet. Dette er lite sannsynlig, mener Olsen, som mener EU med toll på import fra Norge skyter seg selv i foten.

Sterkere dollar

I utgangspunktet endrer Nordea Markets ikke på sine prognoser for de store økonomiene rundt oss. Rentekutt vil løfte aktiviteten i eurosonen og Kina. Produktivitetsvekst, høy innvandring og risikovilje har gitt høy fart i USA. Samtidig er usikkerheten stor, noe som kan gi en sterkere dollar.

Etter valget i november har amerikanske langrenter økt markant. Dette har til nå ikke hindret oppgang også på børsen. En grunn kan være at den nøytrale renten er høyere enn før