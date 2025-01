Tror Trump og Fed vil gi svakere kronekurs

– Trump står for en inflatorisk politikk og høyere renter enn ellers. Det vil ha betydning for rentenivået i Norge på lang sikt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Finansavisen.

– På kort sikt bidrar det til at Fed ikke kutter renten videre, og til at dollaren holder seg sterk og styrker seg ytterligere. Det er lite trolig at Norges Bank får hjelp av en sterkere krone fremover.

Olsen peker også på amerikanske langrenter, og tror at tiårig amerikansk statsrente vil stige fra like oppunder 4,60 prosent nå til 5 prosent, og så holder seg der. Det vil trolig svekke kronen:

– Det er en ganske sterk sammenheng mellom utviklingen i lange amerikanske renter og kronekursen, særlig mot dollar. Oppgangen i de lange rentene i USA har drevet kronen svakere. I september var dollaren i 10,40. Nå er den rundt 11,40 og det er ene og alene forklart av en høyere amerikansk rente.

ESB hjelper lite

Mens Fed trolig har sitt siste rentekutt bak seg, venter Nordea Markets minst tre rentekutt på rad fra ESB, men det gir neppe Norges Bank økt rom til å kutte egen rente.

– Rentedifferansen mot Europa har gått kraftig ut i forventningsforstand, men vi har sett at det i veldig liten grad har gitt utslag i kronekursen. Man kan krangle om rentedifferansen betyr noe eller ikke, men så langt virker det ikke som en høyere rentedifferanse mot Europa har gitt en sterkere krone, slår Olsen fast.

Han viser samtidig til at norsk rente i internasjonal sammenheng ikke er veldig høy:

– Det er først nå amerikanske renter har kommet ned på nivå med Norge. Det vil fortsatt være sånn at internasjonale investorer foretrekker dollar fremfor kroner, og det kan være en grunn til at kronen ikke har styrket seg, selv om mange andre land har kuttet renten.

Selvskudd

Det er forventet at Norge må forhandle med EU for å slippe å bli inkludert i eventuelle tolløkninger EU kommer med som svar på amerikanske tolløkninger. Samtidig sliter regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å enes om Norge skal slutte seg til EUs energimarkedspakke. Olsen vil ikke ha noen mening om dette er et godt utgangspunkt før eventuelle tollforhandlinger, men tror uansett at EU ikke vil være tjent med å innføre toll på andre land enn bare USA.

– Det finner jeg at det er veldig lite sannsynlig at EU velger. I mine øyne vil det være som å skyte seg selv ordentlig i foten.