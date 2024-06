Storbritannia har i lang tid opplevd at de tradisjonsrike pubene forsvinner i høyt tempo, og coronaviruset og økt inflasjon har ikke gjort livet som pubeier spesielt enklere.

Men nå kan Fuller, Smith & Turner, som er børsnotert i London, melder om en hyggelig omsetningsvekst for regnskapsåret som ble avsluttet 30. mars.

Kjeden kontrollerer rundt 400 puber, enten gjennom egen drift eller franchiseavtale med selvstendige pubeiere.

Sterkt vekst i London

Salget for fjoråret stanset på 359 millioner pund, eller 4,9 milliarder kroner. Det var en vekst på 22,5 millioner pund eller 6,8 prosent fra året før.

Men sammenligner man salget mot de samme pubene kjeden drev i det foregående regnskapsåret, så er omsetningsveksten høyere, og da spesielt i London hvor kjeden har 30 puber.

Ifølge selskapet var inntektsveksten fra disse pubene på 16 prosent i fjor.

Øl etter jobben

En grunn til at pilene peker oppover, er at stadig flere kontoransatte nå vender tilbake til arbeidsplassen sin og har færre dager på hjemmekontor.

Denne gruppen har ofte gått på puben på tirsdager, onsdager og torsdager etter arbeidet og hygget seg med en øl eller tre når det er «Happy Hour-tilbud».

Konsernsjef Simon Emeny i pubkjeden, sier ifølge The Times at antall ansatte som jobber hjemmefra fortsatt er høyere enn før pandemien, men han forventer at antallet vil bli færre i de kommende årene.

Også antall tilreisende fra andre steder i Storbritannia og London-turister fra utlandet øker jevnt og trutt.

Gleder seg til EM og OL

Det er gode nyheter for ham og aksjonærene. Fuller, Smith & Turner leverte et overskudd før skatt på 14,4 millioner pund, noe som var 40 prosent bedre resultat enn i foregående år.

En grunn til det bedrede salget, er at omsetningen av mat på pubene øker mer enn salget av drikke, som har lavere marginer. Matomsetningen i fjor var på 14,5 prosent.

Emeny forventer videre vekst, blant annet på grunn av fotball-EM som starter snart, hvor både England og Scotland deltar, og OL i Frankrike senere i år.