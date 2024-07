Carlsberg kjøper britisk brusgigant for 44 mrd.

Fredag 21. juni stupte Carlsberg-aksjen over 8 prosent på Københavnbørsen etter nyheten om at deres bud på den britiske brusprodusenten Britvic ble avvist. Tre uker med forhandlinger senere har partene kommet til enighet. Carslberg og Britvic annonserte mandag morgen at den danske bryggerigiganten kjøper opp det britiske selskapet.

Det aksepterte budet er på 1.315 pence pr. Britvic-aksje. Det verdsetter den britiske brusprodusenten til 3,1 milliarder britiske pund, hvilket tilsvarer 44,6 milliarder norske kroner.

Britvic avslo 21. juni et bud på 1.250 pence pr. aksje fra det danske bryggeriet, etter et tidligere bud på 1.200 pence. Carlsberg hadde siden avslaget frem til 19. juli på å legge frem et nytt bud eller trekke seg fra avtalen. I kjølvannet av avslaget 21. juni steg Britvic-aksjen med 8 prosent.

Ifølge det danske selskapet er oppkjøpet av Britvic i tråd med strategien selskapet la frem i februar, som inkluderer å utvide porteføljen utover øl.

«Transaksjonen er attraktiv for Carlsbergs aksjonærer, støtter våre vekstambisjoner, og vil umiddelbart øke inntjeningen og verdien innen tre år.», sier adm. direktør Jacob Aarup-Andersen i Carlsberg.