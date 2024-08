Superstjernen Beyoncé Knowles-Carter (42) går sammen med den franske luksusgiganten LVMHs vin- og brennevinsvirksomhet Moët Hennessy for å lage en ny amerikansk whisky, melder Bloomberg.

Whiskyen får navnet «SirDavis», kalt opp etter Beyoncés oldefar Davis Hogue, en bonde som ifølge nyhetsbyrået lagde hjemmebrent under forbudstiden i USA på 1920- og 1930-tallet.

Prisen for en flaske Beyoncé-whisky blir 89 dollar, som før norske avgifter tilsvarer 935 kroner.

Til sammenligning koster prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts omstridte bryllupsgin 500 kroner.

Les også Verdifull champagne funnet i skipsvrak Lasteskipet skulle trolig frakte champagne til en russisk tsar, men sank på veien. Nå har boblene ligget lagret i minst 150 år og kan være verdt millioner.

– Skjebnebestemt

Beyoncé-whiskyen blir tilgjengelig i USA, på utvalgte flyplasser og i utsalgssteder i London, Paris og Tokyo i september, opplyses det i en pressemelding.

Der heter det dessuten at Beyoncé er en entusiast av japansk whisky, og at det var hun som tok kontakt med Moët Hennessy om et samarbeid.

SEPTEMBER: Beyoncé-whiskyen SirDavis kommer neste måned. Foto: Mason Poole/Julian Dakdouk

I en uttalelse forklarer hun at da hun oppdaget at oldefaren hadde vært en «moonshine man», følte hun at det var som at hennes egen entusiasme for drikkevaren var «skjebnebestemt».

Beyoncés ektemann, rapstjernen Jay-Z, har også hatt et alkoholmerke eid av LVMH, etter at Moët Hennessy i 2021 kjøpe en 50 prosents eierandel i champagneprodusenten Armand de Brignac, skriver Bloomberg.