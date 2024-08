Helsedirektoratet kom med et 14 siders vedtak torsdag.

I juli ble det kjent at Vinmonopolet stanset salget av ginen som er produsert til bryllupet, fordi den kunne være ulovlig. Vinmonopolet konkluderte med at etiketten med monogrammet var i strid med reklameforbudet.

Ginen ble imidlertid tilgjengelig igjen etter at grossisten endret etiketten.

– Dette vedtaket har ingen direkte rettslige følger for Oslo Håndverksdestilleri (OHD) på dette tidspunktet, men kan få betydning for vurderinger i eventuelt fremtidige tilfeller ved nye brudd på alkohollovgivningen, skriver direktoratet.

NTB har vært i kontakt med Oslo Håndverksdestilleri, som opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken.

– Prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts rolle i forbindelse med utviklingen av OHD Pink Gin har vært begrenset. Deres rolle fremstår dermed ikke som en produsent- eller medprodusentrolle. Helsedirektoratets vurdering er derfor at det utelukkende er OHD som er produsent av OHD Pink Gin, skriver direktoratet videre.

Kongeparagraf i grunnloven

Helsedirektoratet påpeker at paragraf 37 i Grunnloven ble vurdert for å avklare direktoratets tilsyn av en sak som er knyttet til et medlem av kongefamilien.

Paragraf 37 lyder som følger:

«De kongelige prinser og prinsesser skal for sine personer ikke svare for andre enn kongen eller den han setter til dommer over de».

Direktoratet peker på at uttrykket «sine personer» skal forstås som at unntaket gjelder i straffesaker og lignende – og ikke saker som gjelder forretningsforhold. De viser til at det i juridisk teori er antatt at prinser og prinsessers rettslige ansvar er likestilt med vanlige borgeres, men at i spørsmål om hvem som har domsmyndighet, så skal dette avgjøres av kongen.

– Ettersom denne saken gjelder prinsesse Märtha Louises forretningsforhold, og det heller ikke er snakk om utøvelse av domsmyndighet, har vi vurdert det dit hen at Grunnlovens paragraf 37 ikke har vært til hinder for undersøkelsene som er gjort i saken, skriver direktoratet.

1.000 liter

Like i forkant av lørdagens bryllup i Geiranger var det solgt under 1000 liter av Märtha og Dureks omdiskuterte bryllupsgin, viser tall Dagbladet har hentet inn fra Vinmonopolet.

Salgstallene for Vinmonopolet viser imidlertid at bryllupsginen er solgt langt mindre enn den mest solgte ginen i perioden mai til nå. Det er i den samme perioden solgt 17.000 flasker av bestselgeren i kategorien.

Bare 15 prosent av Polets butikker har tatt inn prinsesseginen. I de andre butikkene må man bestille den gjennom det såkalte bestillingsutvalget.