Matleveringsselskapet Oda hentet 750 millioner kroner i en emisjon rett før sommeferien. For å hente pengene, måtte selskapet sette prisen per aksje til 0,01 kroner, melder E24.

Det er primært Private Equity-selskapene Verdane, Kinnevik og Summa Capital som stilte opp med kapital. Før emisjonen var Kinnevik den største eieren med en andel på 27 prosent, mens Summa Equity og Verdane satt på litt over 22 prosent hver. Trioen har trolig tegnet seg tilsvarende deres tidligere eierandel i emisjonen.

Pengeinjiseringer var kritisk for selskapets overlevelse, men sørger for en fullstendig eliminering av eksisterende verdier. Selskapet, som i april 2021 var verdsatt til hele 7,5 milliarder kroner, prises nå til 750 millioner svenske kroner - samme beløp som ble hentet i emisjonen.

– Plattform med reell verdi

Opprinnelig var ønsket å hente 1 milliard svenske kroner, men laber interesse hos investorene gjorde at toppsjefen Chris Poad måtte ta til takke med 250 millioner kroner mindre. Han peker på svakere kapitalmarkeder som årsaken.

– Vi har bygget en plattform med reell verdi. Vi er imidlertid ikke lønnsomme ennå, selv om vi har en plan for å komme dit. Vi har ikke høy tosifret vekst lenger, og vi har betydelig langsiktig gjeld. Alt dette er sett på som risiko av investorer, skal Poad han sagt på et allmøte, gjengitt av E24.

– Vi kommer til å overleve, og vi skal bygge selskapet til å bli suksessen vi vet det kan bli, og vi har nå investeringen som trengs for at det kan skje, sa Poad.

Han kan imidlertid ikke utelukke at selskapet vil hente mer penger ved senere anledninger. Poad tok over sjefsstolen da gründer Karl Munthe-Kaas måtte gå av.

Ansatte rammes

En rekke ansatte eier aksjer i selskapet som nå er strupet i verdi. Selskapet bekrefter til E24 at de jobber med løsninger for ansatte som er rammet.

– Jeg forstår veldig godt at de ansatte er skuffet. Det er aldri lett å se at verdien av en investering blir redusert, særlig ikke når man har lagt ned mye arbeid og energi i at selskapet skal lykkes, sier Poad.

Før sommeren sa selskapet opp 150 ansatte - tilsvarende vel 5 prosent av arbeidsstokken - for å spare omtrent 200 millioner kroner i året.