Restaurantkjeden TGI Fridays har søkt om konkursbeskyttelse i USA. Det skriver Bloomberg lørdag morgen.

Styrelederen, Rohit Manocha, påpeker at den primære årsaken til at de har søkt konkurs, er på grunn av økonomiske utfordringer etter pandemien og restaurantkjedens kapitalstruktur.



Bloomberg har tidligere rapportert at TGI Fridays vurderte alternativer for å fortsette å finansiere restaurantene sine under en Chapter 11-restrukturering.

Ifølge Bloomberg er TGI Fridays bare én av en rekke amerikanske restaurantkjeder i det såkalte «causal dining»-segmentet som kjemper for å overleve, og i våres ble selskapet som driver TGI Friday's i Sverige begjært konkurs, og dets restauranter i Stockholm ble tvunget til å stenge.

I Norge drives TGI Fridays fire restauranter av Jordanes, og pressekontakten i selskapet, Sofie Oraug-Rygh, forsikrer om at konkursen ikke påvirker de norske selskapene. Det skriver E24.

«Det påvirker ikke oss, da vi er en del av en franchisevirksomheten som ikke rammes. Vi drifter som vanlig», sier hun til den norske nettavisen.