Unge franskmenn, ledet an av generasjon Z, har helt andre drikkevaner enn sitt opphav. Særlig rødvinkonsumet stuper, med det resultat at franske bønder godtar utsalgspriser helt ned til 30 kroner flasken, skrev nylig Financial Times i en artikkel som blant annet ble gjengitt i Finansavisen. Og det er ikke kun i Frankrike at rødvinsbøndene nå klør seg i hodet – lignende meldinger kommer fra store markeder over hele verden.

I en rapport kalt 2024 State of the US Wine Industry skriver Silicon Valley Bank at vinsalget var ned tre prosent i fjor. Spritomsetningen gikk forbi vinomsetningen allerede i 2023, for første gang på 45 år. For øvrig meldes det at økende cannabisbruk gjør at stadig flere unge dropper alkohol totalt. Demografien er generelt en utfordring – 58 prosent av forbrukerne over 65 år, den såkalte boomer-generasjonen, foretrekker vin fremfor andre typer alkoholholdig drikke. Men i alle andre aldersgrupper ligger etterspørselen nesten 30 prosentpoeng bak.

– Resultatet er at hver konsument over 60 som slutter å konsumere vin blir erstattet av yngre konsumenter med halvparten av vinpreferansen til den hos sine eldre. Tiden er ikke på vår side, heter det i rapporten, som er gjengitt av Fortune.

Det asiatiske markedet har tidligere bidratt til å holde prisnivået oppe, men denne impulsen ser også ut til å være svekket. FT melder nylig at prisene på fine viner fra Burgund, samt champagne, har falt som følge av at etterspørselen fra Kina har tørket opp. Avisen siterer prisfall på henholdsvis 14,4 og 9,8 prosent gjennom fjorårets elleve første måneder.

Rives opp med roten

I Frankrike har riktignok rødvinkonsumet falt jevnt og trutt siste år og er ned med over 90 prosent siden 1970-tallet, men nedturen skyter nå ytterligere fart, ifølge vininteresseorganisasjonen Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

– Vi ser en endring fra tiår til tiår. Mens en bestefar konsumerte 300 liter rødvin årlig, konsumerte sønnen kun 180 liter, og barnebarnet kun 30 liter rødvin i året, sier Jean-Pierre Durand, styremedlem i CIVB.