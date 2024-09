USAs inflasjon var igjen i fokus onsdag, og denne gangen ble tallet regnet som ekstra viktig, ettersom det kan påvirke Feds rentebeslutning neste uke. Landets årlige konsumprisveksten sank til 2,5 prosent i august, noe som var 0,1 prosentpoeng lavere enn ventet og 0,4 prosentpoeng mindre enn i juli. Vi må tilbake til februar 2021 for å finne et lavere nivå. Kjerneversjonen, som ekskluderer matvarer og energi, falt samtidig til 3,2 prosent og var dermed på linje med både konsensusestimatet og juli-tallet.

Ved firetiden var de store europeiske børsindeksene uansett tilnærmet uendrede, mens S&P 500 og Nasdaq hadde tapt henholdsvis 1,4 og 0,9 prosent.

Den spanske klesgiganten Inditex, som blant annet eier Zara-merket, var et lyspunkt. Aksjen fikk et løft på 5 prosent, etter at konsernet meldte om en årlig omsetningsvekst på 11 prosent i de fem ukene frem til 8. september – ekskludert effekten av valutaendringer. Økningen var bedre enn i andre kvartal, mye mer oppløftende enn nylige salgstall fra Hennes & Mauritz, og milelangt over dem man ser for de best kjente luksusmerkene. Analytikerne viste til Inditex' fremragende kontroll av forsyningskjeden, og at selskapet typisk leverer god verdi for pengene.

I USA stupte Trump Medias aksjekurs 15 prosent, i kjølvannet av det mange anser som Donald Trumps relativt lite imponerende prestasjoner under tirsdagens debatt med Kamala Harris. Den tidligere presidenten eier 59 prosent av selskapet. Dets viktigste eiendel er sosiale media-virksomheten Trump Social, som har en estimert 1 million aktive amerikanske brukere per måned.

Også en annen godt kjent og ganske spekulativ aksje, GameStop, fikk en nedtur på rundt 15 prosent. Paradoksalt overrasket butikkjeden med et overskudd, om enn på marginale 1 cent per aksje, i sitt seneste regnskapskvartal. Omsetningsfallet på 30 prosent skuffet derimot, og som om ikke det var nok, skal GameStop utstede 20 millioner nye aksjer.