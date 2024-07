Volvo Cars melder torsdag om et resultat etter skatt på 5,7 milliarder svenske kroner, eller 1,79 kroner, i andre kvartal. Dette er opp fra 3,5 millioner svenske kroner, eller 1,12 kroner, i samme periode i fjor.

Driftsresultatet kom inn på 8,0 milliarder svenske kroner, og steg dermed hele 60 prosent fra tilsvarende periode i 2023 (5,0 milliarder). Før av- og nedskrivninger (EBITDA) klatret driftsresultatet fra 9,2 til 13,9 milliarder svenske kroner.

Driftsresultatet inkluderer Volvo Cars-eierandelen i tapsbringende Polestar.

Omsetningen falt fra 102,2 til 101,5 milliarder svenske kroner.

Bloomberg-konsensus pekte på forhånd mot 6,6 milliarder i ordinært driftsresultat av en omsetning på 104,6 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet toppet dermed konsensus med drøye 20 prosent, mens inntektene kom inn i underkant.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp 7 prosent i Stockholm.

Jekker ned guidingen

Volvo Cars produserte 211.900 biler andre kvartal, noe som oversteg salget i en periode der etterspørselen etter elbiler har falt i Europa. EU varslet denne måneden opptil 37,6 prosent toll på import av elbiler laget i Kina, og dette ventes å dempe etterspørselen ytterligere.

Brussel har til i høst å ta en endelig beslutning om tollen, som enn så lenge er foreløpig.

Svake elbilutsikter gjør nå at Volvo Cars senker guidingen for topplinjevekst i 2024 fra 15 til 12-15 prosent.

– Vi ønsker å sette en gulv for markedene på dette for å si at vi fortsatt kommer til å vokse, men vi merker også noe medvind. Nedjusteringen er faktisk drevet av toll, sier Volvo Cars-sjef Jim Rowan til Reuters.

EX30 topp 3 i Europa

Det er verdt å merke seg at bruttomarginen på elbilsalget steg fra 16 prosent i første kvartal til 20 prosent nå, noe som understreker Rowans spådom om at marginene vil fortsette oppover.

Tall fra S&P Global Mobility viser ifølge torsdagens kvartalsrapport at modellen EX30 var blant de tre mest solgte elbilene i kvartalet, med 33.000 enheter på verdensbasis.

Volvo Cars er 78,7 prosent eid av kinesiske Geely Holding, som i november i fjor solgte seg ned fra rundt 82 prosent og cashet inn omkring 3,6 milliarder svenske kroner. Selskapet har fabrikker i Gøteborg, belgiske Gent, amerikanske Charleston og kinesiske Chengdu, Daqing og Taizhou, og selger biler i mer enn 100 land.

I tillegg har Volvo Cars strategiske eierandeler på 18 prosent i Polestar og 30 prosent i Lynk & Co.