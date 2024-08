Lager totalt kaos i bilsektoren

Etter at flere land har hevet seg på en proteksjonismetrend mot Kina, med spesielt høye tollsatser på kinesiske elbiler , har Thailands regjering utløst en dominoeffekt etter at de begynte å gi subsidier til kinesiske elbiler i 2022, skriver Nikkei.

Dominoeffekt

Bransjeeksperter som avisen har snakket med, forteller at subsidieringen har resultert i massive overskuddsforsyninger av elbiler, som i sin tur utløste en priskrig i segmentet for forbrenningsmotorer. Dermed lider nå forbrenningsmotor-segmentet under produksjonskutt og fabrikkstenginger.

Tollvesenets tall viser at det er blitt importert 185.029 elbiler siden subsidiene ble innført. Tall fra Samferdselsdepartementet viser imidlertid at det kun er registrert 86.043 elbiler i samme periode.

Industrien er en viktig del av Thailands økonomi; sysselsetter 750.000 arbeidere og står for rundt 11 prosent av BNP,

Rammer Japan hardt

Japanske bilprodusenter blir også kraftigst berørt, ettersom de produserer rundt 90 prosent av kjøretøyene til det thailandske markedet i thailandske fabrikker.

Honda Motor sa tidligere i måneden at de skal stoppe bilproduksjonen sin i Ayutthaya-provinsen innen 2025 og konsolidere virksomheten ved sin fabrikk i Prachinburi-provinsen. Planen er å redusere den årlige produksjonen fra 270.000 til 120.000 kjøretøy.

Ordlyden fra Suzuki var den samme; de skal slutte med hele bilmonteringsvirksomheten innen utgangen av året, samt ytterligere tiltak i 2025.