Nok en bilgigant skuffer

BMW har torsdag presentert regnskapstallene for andre kvartal. Aksjen faller rundt 4,6 prosent til 81,8 euro, som følge av svak etterspørsel i Kina, skriver Bloomberg.

Lang liste med dårlig kvartalsrapporter

«I Kina, spesielt, ble inntektene påvirket av økt konkurranse og svakere forbrukertillit,» sa BMW torsdag. Leveranser av biler i Kina falt 4,7 prosent for kvartalet.

BMW øker prisene i hele sortimentet sitt og senker salgsmålene for forhandlere i Kina for å unngå en priskrig. De hevder at situasjonen i Kina vil stabilisere seg fra og med inneværende kvartal.

BMW Group leveringer Leveringer 2.kv. 2024 2.kv. 2023 BMW 565.490 553.369 MINI 51.959 71.816 Rolls-Royce 1.294 1.541

Driftsmarginen i bilproduksjonen havnet på 8,4 prosent, mot 9,2 prosent i samme periode i fjor, samt under analytikernes spådommer. BMW gjentar årets guiding.

Dermed slutter BMW seg til en lengre liste med bilselskaper som ikke har levert varene denne resultatsesongen; Mercedes-Benz Group, Stellantis, Nissan Motor og Ford Motor Co.

Les også Ford stupte tosifret: Tapte milliarder på elbilsatsingen Ford forventer å tape 5 til 5,5 milliarder dollar i 2024 på elbilsatsingen.

Sliter med elbilsatsing og tøft marked i Kina Sterk konkurranse fra Kina og redusert etterspørsel etter elbiler senket overskuddet til Mercedes kraftig i andre kvartal.

Det norske Porsche-nettverket: Tapte 223 millioner Porsche-nettverket i Norge har opplevd en dramatisk nedgang i resultatene, med et samlet tap på 223 millioner kroner i 2023. Det skyldes spesielt én ting.

Elbiler presenterte et lyspunkt

Elbiler var et lyspunkt i rapporten – BMW i4 og iX1 økte salget med 22 prosent for kvartalet.

Videre satser BMW på sitt Neue Klasse-prosjekt, som er en ny generasjon elbiler planlagt å starte sent i 2025. Dermed økte forsknings- og utviklingsutgifter med en femtedel til 4,2 milliarder euro.

De nye elbilene «vil løfte BMW til et helt nytt teknologisk nivå,» sa konsernsjef Oliver Zipse.

BMW resultat (Mill. euro) 2.kv. 2024 2.kv. 2023 Inntekt 36.944 37.219 Driftsresultat 6.659 7.130 Resultat før skatt 3.861 4.222 Resultat etter skatt 2.705 2.958