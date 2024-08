Elektrisk romskip

«This is the car the Volkswagen ID.Buzz should always have been», konkluderte vår britiske kollega etter testkjøringen av ID.Buzz i GTX-versjon med syv seter, hele 340 hestekrefter tilgjengelig og firehjulsdrift.

Det er ikke vanskelig å være enig, selv om salgssuksessen både som personbil og ikke minst varebil lyser mot deg hver gang du ferdes på norske veier. Snart er det 9.000 registrerte av dem her til lands, og dermed er modellen den mest solgte Volkswagen-modellen de to seneste årene.

NOSTALGISKE VIBBER: En slik front ville neppe blitt designet uten at man hadde et tidligere ikon å spille på med tofarget lakk og en front som kommer smilende mot deg. FOTO: IVAR ENGERUD

Alt ligger til rette for en enda sterkere markedsposisjon nå – hvis ikke prisen for firehjulsdriften blir for høy.

Ikonisk

«An icon reloaded» var mottoet for den internasjonale lanseringen for snaut to år siden, og Volkswagen spilte på alle de nostalgiske strengene i kombinasjon med elektromotorenes inntog.

ID.Buzz er definitivt en bil som ikke hadde fått denne utformingen hadde det ikke vært for historien og den suksessen originalen hadde. Designinspirasjonen ligger dypt i hver del av eksteriøret, men forkledd i en innpakning som ikke blir for retro.

Alle eksteriør- og interiørdetaljer har fått en moderne utforming omkring den nærmest firkantede kassevognen som gir masse innvendig plass i forhold til plassen den tar opp på veien. Designen holder godt også to år etter lansering.

4x4: Volkswagen ID.Buzz kommer endelig i lang utgave med firehjulstrekk og plass for opptil syv personer. FOTO: IVAR ENGERUD

Enorm plass

Den var ikke noen liten bil med 4,71 meter i lengden i utgangspunkte. Med ytterligere knapt 25 centimeter forlengelse er følelsen av en virkelig stor bil der. På en god måte, for du sitter høyt og fint (for oss som liker det), og oversikten er hele tiden eksemplarisk til alle sider.

Både ratt- og sittestilling, samt resten av interiøret, tar oss definitivt til Volkswagen anno 2024. De som har kjørt noen av de mange ID-modellene som allerede er på markedet, vil lett kjenne seg igjen i alt av teknikk og støttesystemer.

LUFTIG: Du har bra oversikt når du tar plass i kapteinssetet i en ID. Buzz, både over interiøret og omgivelsene fra et tradisjonelt VW-miljø. FOTO: IVAR ENGERUD

Her er de koblet til visuelle detaljer som henter noe av de nostalgiske elementene fra tidligere tider, uten at det er påtrengende på noen måte. Interiøret er stilrent med praktiske detaljer og diskret «ambient lighting» med et utall av valgmuligheter for fargene i lyset. Volkswagen kan imidlertid titte litt over til sine franske konkurrenter når det gjelder å forkle plasten på en litt mer raffinert måte.

Litt mer av alt

Setekonfigurasjon og plassering er fleksibelt slik at interiøret kan tilpasses antall passasjerer og behovet for medbrakt utstyr og bagasje. Det er en bil som lett kan fylle rollen som overnattingssted for de som er campingentusiaster, selv om en campingversjon ennå lar vente på seg.

VOLUMKONGE: En titt inn i bagasjen avslører mange mulige konfigurasjoner etter behov og enorm plass. FOTO: IVAR ENGERUD

Med en tredje seterad har bilen også meldt seg inn i 7-seterklubben, også med bagasje. Du kan velge mellom 6- og 7-setersversjon.

Valget bør avgjøres av om du virkelig trenger det siste setet, for komforten med to individuelle seter i midtraden føles litt mer komfortabel og luksuriøs. Uansett er tredje rad romslig nok for voksne uten at du føler deg som i en sardinboks.

Med alle setene oppe, er det fortsatt igjen 306 liter til bagasje. Legg ned bakre rad og du har 1.340 liter til disposisjon, og med bare forsetene oppe nærmer det seg 2,5 kubikkmeter.

I tillegg til mer plass har den også fått litt større batteri, litt lengre rekkevidde, litt raskere lading, mer hengervekt (1.600 kilogram i lang versjon) og ikke minst mer pulver fra to elmotorer.

DETALJENE TELLER: Det gjelder å få dempet ned følelsen av en firkantet kasse med visuelle elementer som skaper spenning. FOTO: IVAR ENGERUD

Behagelig MPV

Nå er selvsagt ikke en ID.Buzz noen racerbil, men en folkefrakter, så ytelsene er ikke blant de råeste i elbilmarkedet. Men for ethvert hverdagsformål er 340 hestekrefter og et dreiemoment på 560 newtonmeter mer enn nok til å gi en følelse av at kjøringen er uanstrengt og komfortabel.

At det tar drøye seks sekunder å komme opp i 100 km/t plager neppe passasjerene i bilen. Ei heller at toppfarten er 160 km/t. Det fikk vi bevis for både på landevei- og Autobahnkjøring noen hundre kilometer i og rundt Hannover. Det holder godt.

For- og bakjulene er trukket så langt fra hverandre som mulig. Akselavstanden er hele 3,24 meter, slik at både plass, komfort og kjøreegenskaper blir vinnere. En egenskap eierne utvilsomt vil sette pris på er hvordan ingeniørene og designerne har greid å begrense svingradiusen.

OVERSIKTLIG: Det er lett å trives bak rattet i ID.Buzz. FOTO: IVAR ENGERUD

Foreløpig uklar pris

Noen timer på veiene rundt Hannover gir på ingen måte grunnlag for noen fellende dom over ID-flggskipet. Men det er et særdeles positivt møte med en modell som på en elegant måte kobler fortid og fremtid.

Da vi kjører GTX-versjonen er den ennå ikke typegodkjent, så de endelige tallene for strømforbruk og tilhørende rekkevidde er ikke klare. Ei heller vekter og nyttelast, data som vil komme til høsten.

Det, samt en meget volatil og uforutsigbar markedssituasjon, gjør at importøren Harald A. Møller og fabrikken ennå ikke er i mål med forhandlingene med fabrikken og prisingen av 4x4-versjonen GTX på det norske markedet.

Det store åpne spørsmålet er hva GTX-tillegget blir. En ID.Buzz Pro 7-seter uten 4x4 får du fra 641.000 kroner, og på for eksempel ID.5 ligger GTX-tillegget på 67.000 kroner. Hvis vi antar at det neppe er grunnlag for noe mindre på ID.Buzz, vipper prisen fort over 700.000 kroner. Men her kommer også markedsvurderinger og margindiskusjoner inn i bildet.

Svaret på modellens pris og konkurransekraft kommer ikke før om noen uker. Et annet svar noen må vente på er også om den lange versjonen med 4x4 kan bygges om til varebil.

HERLIG EKVIPASJE: Om vi vil se noen norske Airstream-eiere som bytter trekkvogn til Volkwagen ID.Buzz er vel kanskje tvilsomt. Men muligheten er der, og det ser unektelig coolt ut. FOTO: IVAR ENGERUD

Uansett bringer ID.Buzz med seg en coolness som konkurrentene sliter med. Selvsagt har den konkurrenter, men det er lite ved bilen som bør stå i veien hvis du virkelig har lyst, råd og bilen passer for deg.