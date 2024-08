1,6 millioner elbiler må fikses

Tesla vil lansere en programvareoppdatering for de aller fleste av bilene elbilprodusenten har solgt på det kinesiske markedet. Dette for å fikse en feil som kan føre til at bilene ikke registrerer at bagasjerommet foran ikke er lukket ordentlig, noe som igjen kan føre til farlige situasjoner, melder Bloomberg.

Ifølge lokale myndigheter vil panseret kunne åpne seg helt mens kjøretøyet er i bevegelse, noe som øker risikoen for kollisjon.

Feilen gjelder mer enn 1,6 millioner biler, og omfatter importerte Model X- og Model S-biler samt Model 3- og Model Y-biler som er blitt produsert lokalt mellom oktober 2020 og juli 2024.

Ifølge nyhetsbyrået var rundt 1,9 millioner Teslaer blitt registrert på det kinesiske markedet pr. juni.



Tidligere i år måtte Tesla «tilbakekalle» 1,6 millioner biler i Kina på grunn av feil med autopilot-funksjonen.