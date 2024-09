Tesla-rival lanserer billigere Model Y-konkurrent

Konkurransen i markedet for elektriske biler i Kina blir stadig tøffere.

Det kinesiske elbilselskapet Zeekr melder fredag at det skal lansere en ny SUV i slutten av september, en bil som angivelig skal være en del billigere enn Teslas Model Y, som selskapet sikter seg inn på.

Zeekr 7X, som modellen heter, skal selges i Kina for 239.900 yuan, som tilsvarer om lag 360.000 norske kroner. Til sammenligning blir Model Y solgt for 249.900 yen og oppover.

Bilen har plass til fem passasjerer og kommer med to batterialternativer som gjør at bilen kan nå en rekkevidde på 605 eller 780 kilometer på én ladning.

CNBC skriver at selskapet hevder å kunne lade batteriene til 75 prosent på 10,5 minutter. Det støtter opp under selskapets tidligere påstander om at selskapets nyeste batterier gir den raskeste ladingen i verden, også raskere enn Teslas.

Glovarmt marked

Teslas Model Y er ifølge nyhetsformidleren en av de mest solgte elektriske kjøretøyene i Kina.

Det kinesiske elbilmarkedet er midt i en intens priskrig, for eksempel lanserte Xpeng sin nye elbil Mona M03, utstyrt med selvkjøringssystem, til halv pris av Teslas Model 3 tidligere denne uken.

Tidligere i august meldte Xpeng også om sin egen Model Y-konkurrent, SUV-en G6.

I mai lanserte det kinesiske selskapet Nio lavprismerket Onvo, med biler som er priset lavere enn Teslas sammenlignbare modeller.

Tidligere i mars lanserte Xiaomi sin SU7 til 215.900 yuan for å slå Teslas Model 3-prising på 245.900 yuan. Xiaomi-sjef Lei Jun erkjente på det tidspunktet at prisene betydde at hver bil ville bli solgt med tap.

I juli solgte Zeekr ifølge CNBC 15.655 biler, en vekst på 30 prosent fra året før, mens Tesla solgte 46.227 biler, en økning på 47 prosent fra året før.

Zeekr gikk også inn i Hong Kong i juli, og selskapet planlegger å lansere en høyrestyrt versjon av 7X der neste år. Zeekr er eid av Geely, som også eier merker som Volvo, Lotus og Polestar.